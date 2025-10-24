El ex mariscal de campo de los Cowboys, Cooper Rush, recibe malas noticias sobre el futuro de la NFL

Anterior vaqueros de dallas El mariscal de campo Cooper Rush ha perdido su puesto de suplente con los Baltimore Ravens, lo que no augura nada bueno para su futuro en la NFL.

Rush pasó más de siete temporadas en Dallas como suplente, interviniendo cuando era necesario para Dak Prescott. Cuando fue llamado, Rush tuvo actuaciones sólidas en ausencia de Prescott, registrando un récord de 9-5 como titular. En 14 aperturas, acumuló 3.463 yardas aéreas, 20 touchdowns y una tasa de finalización del 60,7%.

Rush firmó un Contrato de dos años por valor de hasta 12,2 millones de dólares. con los Ravens esta temporada baja. No le ha ido tan bien en Baltimore. Ha sido titular en dos partidos en lugar del lesionado Lamar Jackson, con marca de 0-2. Rush ha lanzado para 303 yardas, ningún touchdown y cuatro intercepciones esta temporada, lo que llevó a los Ravens a hacer un movimiento.

Los cuervos anunciado el viernes que Rush ahora es el número 3 en la tabla de profundidad. Jackson es cuestionable para el enfrentamiento del domingo contra el osos. Si no puede ir, será Tyler Huntley quien tomará la salida.

Baltimore está saliendo de su semana de descanso con un récord de 1-5 y necesita un cambio rápido si espera salvar sus esperanzas de playoffs.

Reunión de Dallas con Cooper Rush poco probable

Rush, de 31 años, tuvo problemas en su primera oportunidad real fuera de Dallas y ahora enfrenta un futuro incierto. Los Ravens pueden salir adelante de su acuerdo con un impacto financiero mínimo después de la temporada, lo que lo deja con la esperanza de que otro equipo vea valor en él como suplente veterano.

En el tras la salida de Rushlos Cowboys canjearon por el ex seleccionado de sexta ronda Joe Milton, una opción más joven y asequible que aún tiene su contrato de novato hasta 2027. Eso hace que un reencuentro con Rush sea muy poco probable, incluso con sus fuertes vínculos en Dallas y el respeto que tiene por parte de jugadores como Dak Prescott, quien se sintió decepcionado al verlo irse.

«No sé si podría valorar lo que Cooper Rush ha significado para mí a lo largo de mi carrera». Prescott dijo en abril. «Estás hablando de un tipo que aborda el juego de la manera correcta y es un verdadero hombre fuera del campo. Un verdadero líder en lo que hace. Baltimore está consiguiendo un gran tipo para agregar a esa sala de quarterbacks».

La ofensiva de los Cowboys tarareando detrás de Dak Prescott

Con un Prescott sano al mando, la ofensiva de los Cowboys ha sido la mejor de la liga. Dallas promedia 390 yardas y 31,7 puntos por partido esta temporada. Prescott es candidato al Jugador Más Valioso, pasando para 1,881 yardas, 16 touchdowns y sólo tres intercepciones.

«Dak está jugando muy bien. Ya sabes, no estoy tratando de no darle mucha importancia [how] está jugando muy bien, pero eso es lo que esperamos de Dak, y tiene armas increíbles», dijo el entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer. «Se ve la confianza que tiene en estos muchachos.

Llevará a los Cowboys a Denver el domingo con algo que demostrar. El Broncos son uno de los dos equipos que Prescott no ha derrotado en su carrera como titular en Dallas.

«Ir allí, ir a su casa, sí, esto es algo que definitivamente quieres tachar. Cuando has jugado aproximadamente 10 años y puedes ver a estas personas dos y varias veces, estás tratando de obtener todas tus victorias». Prescott dijo.

Prescott y los Cowboys están desfavorecidos por 3,5 puntos contra los Broncos 5-2.