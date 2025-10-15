El ex jugador de quinta ronda de los Broncos liberado de los Eagles

El Broncos de Denver pasó sigilosamente por el Jets de Nueva York el domingo por la mañana en Londres para alzarse con un récord de 4-2 que les sitúa en la cima de la AFC Oeste, junto con el Cargadores de Los Ángeles.

Con tres victorias consecutivas y con los planes de los playoffs aún a la vista, el Broncos Parece que no tenemos ninguna debilidad clara en este momento.

Y el martes salió la noticia de que el ex corredor de quinta ronda seleccionado por Denver, Audric Estimehabía sido liberado de la Águilas de Filadelfia‘ equipo de práctica, según Ian Rapoport.

El #águilas están liberando al RB Audric Estime de su equipo de práctica, ya que el ex #Broncos La quinta ronda ahora es una FA.

Broncos Rushing Attack ha sido un éxito sorpresa en 2025

Se habló mucho de la falta de fuerza y ​​profundidad de los Broncos en la sala de corredores antes del Draft de la NFL de 2025, cuando el equipo posteriormente seleccionó a RJ Harvey de UCF en la segunda ronda.

Muchos creyeron que sería un rápido ascenso al puesto RB1 para Harvey. Sin embargo, ese no ha sido el caso esta temporada hasta la fecha, ya que su compañero agente libre post-draft, JK Dobbinsestá teniendo lo que parece ser su mejor temporada hasta la fecha, acumulando 442 yardas en 91 acarreos, con un promedio muy sólido de 4,9 yardas por acarreo, además de 4 touchdowns por tierra.

El ex rival de división con el Cargadores no ha sido una gran amenaza en el juego de recepción, logrando solo 23 yardas en 9 recepciones, pero mucho de eso también se debe a la multitud de opciones del mariscal de campo. BO Nixtiene en su arsenal para atrapar pases.

¿Podría Audric Estime regresar a Denver?

La sensación, incluso después de que Dobbins y Harvey se agregaron a la sala, no era que Estime pareciera ser el hombre extraño en el ataque terrestre, con el ex agente libre no reclutado en 2023. Jaleel McLaughlinconsiderado como el más vulnerable de los dos a ser cortado durante los cortes finales de finales de agosto para la lista inicial de 53 hombres.

Tanto el sólido final de Estime en su temporada de novato en 2024, junto con el hecho de que el equipo había invertido capital del draft anterior en él, incluso si solo fue una selección 3 al mediodía, hicieron que muchos creyeran que su lugar era más seguro que el de McLaughlin, o tal vez el de tercer intento. Tyler Badie‘s.

Pero, por desgracia, el ex destacado de Notre Dame fue liberado y posteriormente firmó con el Águilas‘equipo de práctica, donde permaneció hasta su liberación.

A pesar de la Águilas enfrentan problemas con las opciones auxiliares de su sala de RB, incluida una lesión a principios de temporada para Will Shipley – el equipo optó por cambiar por el ex jaguares trasero, Tanque Bigsbyen lugar de elevar a Estime a la lista activa durante los días de juego (y tal vez más allá).

En este punto, no sería sorprendente ver a Estime regresar a su antiguo territorio en Colorado, si su antiguo equipo lo acepta de regreso. Sin embargo, en este punto es más probable que aterrice en el equipo de práctica, donde Broncos Actualmente no tengo otros corredores.