El ex jugador de cuadro All-Star de los Bravos firma con los Mellizos en un acuerdo de ligas menores

un ex Bravos de Atlanta La estrella y favorita de los fanáticos ha encontrado un nuevo hogar en la MLB. Como el calendario ahora se acerca al Año Nuevo, solo quedan siete semanas antes del entrenamiento de primavera de la Major League Baseball, lo que significa que es hora de que esos jugadores no firmados se unan al equipo respectivo que elijan.

El sábado, los Mellizos de Minnesota llegaron a un acuerdo sobre un contrato de ligas menores con Orlando Arcia, según Chris Cotillo de MassLive.com.

Se puede suponer que el acuerdo incluye una invitación a los entrenamientos primaverales, ya que Arcia es un jugador de cuadro veterano con casi 10 años de servicio. Fue nombrado miembro del equipo All-Star en 2023 con los Bravos, en la que posiblemente fue su mejor temporada como profesional.

Orlando Arcia, ex jugador de cuadro de los Bravos, firma con los Mellizos de Minnesota

Será interesante desde la perspectiva de los Mellizos si Orlando Arcia verá un tiempo real en las Grandes Ligas con Minnesota.

En 2025, Arcia bateó .202 en 76 juegos en total con los Bravos y Montañas Rocosas.

Atlanta liberó a Arcia en mayo y los Rockies se apresuraron a intervenir. Jugó 62 partidos con Colorado y conectó tres jonrones. En general, no fue la mejor temporada para Arcia, que registró un bWAR negativo (-1,2).

Sin embargo, como se señaló, Arcia alguna vez fue una leve amenaza de poder para los Bravos. Después de surgir y pasar seis temporadas con el Cerveceros de MilwaukeeArcia aterrizó con los Bravos y tuvo temporadas consecutivas (2023-2024) con 17 jonrones.

Arcia, de 31 años, recibió la mayor parte de su tiempo de juego al principio de su carrera debido a números estelares defensivos, pero esas métricas han retrocedido a la media a medida que Orlando ha envejecido.

¿Qué es el Fit de Orlando Arcia con los Mellizos?

Suponiendo que a Orlando Arcia se le extienda una invitación a los entrenamientos primaverales, tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en el cuadro de los Mellizos.

En su corto tiempo con los Rockies, Arcia se volvió más versátil en todas las posiciones del cuadro, lo que aumenta su valor. Sin embargo, los Mellizos tienen un jugador de cuadro joven en Brooks Lee, a quien Minnesota probablemente le dará margen de maniobra mientras encuentra su equilibrio en el nivel de las Grandes Ligas.

En las 10 temporadas de la MLB en las que Arcia ha participado, ha construido una carrera sólida. Surgió a una edad temprana, encontró su camino en un equipo de los Bravos que ganó la Serie Mundial en 2021 después de ser canjeado desde Milwaukee y se convirtió en un All-Star. Arcia tiene un promedio de por vida de .239 con 90 jonrones y 137 dobles.

