El ex jugador de bolos profesional de $ 54 millones de los Dolphins posiblemente alcanzará el bloqueo comercial de la NFL: informe

La fecha límite para cambios de la NFL nunca solía ser algo que los fanáticos del fútbol tuvieran que marcar en el calendario. Pero eso ha cambiado mucho en los últimos años, y la semana pasada, Adam Schefter de ESPN enumeró a varios jugadores de renombre que podrían estar en movimiento antes de la fecha límite de 2025. Incluido en esa lista estaba Delfines de Miami corredor de borde Bradley Chubb.

“La lista de candidatos comerciales que los ejecutivos y entrenadores creen que podría estar disponible en las próximas semanas incluye a varios jugadores de alto perfil, incluido Primos Kirk, Russell Wilson, Trey Hendrickson, Marcos Andrews, Bradley Chubb, La cámara de Alvin, Chris Olave, Salón Breece, Cameron Jordán y De madera» escribió Schefter. «Los respectivos equipos de estos jugadores no necesariamente los han puesto a disposición a través del intercambio, pero las fuentes creen que eventualmente podrían hacerlo».

Chubb ha sido uno de los únicos puntos brillantes de los Dolphins esta temporada, particularmente en defensa. Eso podría hacer que sea difícil separarse de él antes de la fecha límite para cambios.

Pero también lo convierte en uno de los mejores activos comerciales de Miami.

Chubb ha publicado cuatro capturas con 14 tacleadas combinadas, incluidas cuatro tacleadas para pérdida y cuatro golpes al mariscal de campo esta temporada. También tiene un balón suelto forzado y un balón suelto recuperado en cinco juegos.

Chubb fue uno de los tres Dolphins en la lista extendida de jugadores de Schefter que potencialmente estarían disponibles antes de la fecha límite de cambios. Los otros dos jugadores de Miami que Schefter mencionó eran corredores de ventaja. Jaelan Phillips y corriendo de regreso Jaylen Wright.

¿Podrían los Miami Dolphins cambiar a Bradley Chubb?

No es ningún secreto que si los Dolphins no cambian las cosas rápidamente, podrían enfrentar una reconstrucción completa. Chubb parece haber recuperado completamente su forma desde que se perdió toda la temporada pasada por un desgarro del ligamento anterior cruzado.

Sin embargo, Chubb se volverá 30 años el próximo verano. El corredor de ventaja probablemente no sea un jugador que los Dolphins tengan en sus planes a largo plazo si la franquicia avanza hacia la reconstrucción esta temporada baja.

Pero cambiar a Chubb podría ayudar a impulsar esa reconstrucción. El corredor lidera al equipo en capturas, lo que podría darle un mercado considerable antes de la fecha límite de cambios.

Los Dolphins también podrían ahorrar dinero frente al tope salarial durante los próximos dos años con un intercambio de Chubb.

Según Over the CapMover a Chubb en un intercambio le daría a Miami alrededor de $10,9 millones en el tope salarial para 2026. Los Dolphins también cargarían con un tope salarial de $8.2 millones en 2027.

Pero el equipo también se ahorraría más de 20 millones de dólares cada temporada con un intercambio de Chubb.

¿Cuándo es la fecha límite de cambios de la NFL en 2025?

La fecha límite para cambios de la NFL esta temporada es el martes 4 de noviembre. Cualquier cambio debe concluir antes de las 4 p.m., hora del Este.

Antes de esa fecha límite, los Dolphins jugarán cuatro partidos más. Eso les da mucho tiempo para cambiar las cosas desde su inicio 1-4.

El calendario, sin embargo, será complicado. Después de enfrentar el Cargadores de Los Ángeles en casa el domingo, los Dolphins visitarán el marrones de cleveland y Halcones de Atlanta en juegos consecutivos.

Luego, justo antes de la fecha límite de cambios, los Dolphins serán los anfitriones del Cuervos de Baltimore en Fútbol del jueves por la noche.

Tres de esos cuatro equipos poseen récords de .500 o peores. Entonces, en cierto modo, el calendario es favorable. Pero los Browns tienen una defensa dura y los expertos esperaban que los Falcons y Ravens fueran mejores de lo que mostraron en septiembre.

Una vez más, hay tiempo para que Miami sea más competitiva. Si lo son, no hay razón para que los Dolphins tengan que intercambiar jugadores que ya tienen contrato para 2026.

Pero si caen más atrás en la clasificación, probablemente sea una discusión que al menos el equipo tendrá.