El ex jugador de Barcelona Rafting Mees Hilgers está exiliado FC Twente Entrenador

VIVA – Situación Mees Hilgers Volviendo a una cálida conversación en el programa Voetbal Studio. Defensor FC Twente Ya no fue jugado por el entrenador Joseph Oosting debido a su deseo de irse, pero la decisión desencadenó un signo de interrogación de varios observadores, incluidos Ibraim Affellay.

En los primeros dos partidos de la temporada, Hilgers no ingresó al plan de oosting a pesar de que su nuevo contrato terminaría en 2026.

La ausencia de Hilgers hizo que la línea de defensa de Twente se viera frágil. Arno Vermeulen destacó la decisión aludiendo a la opción de reemplazo débil.

«Twente no tiene un sustituto proporcional. Lemkin jugó en el primer partido, luego reemplazado por Max Bruns, quien realmente hizo un gol en contra de PSV», dijo Vermeulen en el estudio Voetbal. «En mi opinión, esto es interesante, porque todavía hay Hilgers en el equipo. Si no se juega, ¿no es solo dañar al equipo en sí?»

Afellay también afirmó estar sorprendido por la actitud del oosting. Según él, sacar a los jugadores al nivel de Hilgers sin sustitutos de proporcional es una decisión arriesgada.

«Solo reservaré jugadores como Hilgers si hay un sustituto mínimo equivalente o mejor», dijo Afellay.

«Si el equipo necesita puntos y tienes jugadores importantes que todavía están obligados por el contrato, entonces como entrenador debe seguir jugandolo. Aunque hay una dirección del director o administración, si es por el bien de la victoria, el jugador aún debe jugar».

Mientras tanto, Oosting después del partido en realidad dio una declaración que sonaba débil. Se llamó a sí mismo «un romántico» y trabajó con un jugador «en la última vez que quería algo más». Se creía que los comentarios conducían a Hilgers, a pesar de que no mencionaron el nombre directamente.

Tasa de aflay La respuesta es demasiado giratoria. «En mi opinión, esta es una conversación bastante borrosa. Si un jugador no se juega, la razón debe transmitirse claramente», dijo.

Se prevé que el drama en el futuro de Mees Hilgers continúe en el centro de atención, considerando que el FC Twente realmente necesita plena fuerza al comienzo de la temporada.