El ex jefe de justicia, Sushila Karki, probablemente encabezará el gobierno del cuidador en Nepal







Es probable que la ex presidente del Tribunal Supremo Sushila Karki sea designada como jefe de un gobierno cuidador Nepallo que realizaría nuevas elecciones, abordando las demandas del grupo agitador, según fuentes. Las conversaciones entre varias partes interesadas, incluidos los representantes del Grupo Gen Z, que encabezó las protestas antigubernamentales, el jefe del ejército, y el presidente Ramchandra Paudel, terminó de manera inconclusa a la medianoche del jueves.

Sin embargo, el grupo Gen Z liderado por la juventud propuso el nombre de Karki para el puesto de nuevo primer ministro, dijeron múltiples fuentes. Se espera que el presidente Paudel designe a Karki como la primera primera ministra de Nepal el viernes por la mañana. El Presidente actualmente está celebrando consultas con varios líderes políticos, así como a expertos constitucionales para encontrar una salida al callejón político actual, según fuentes cercanas al Presidente.

Se consideraron dos opciones para formar el nuevo gobierno: disolverse Parlamento o retenerlo. Sin embargo, el grupo agitador ha acordado buscar una solución dentro del marco constitucional. Mientras tanto, el toque de queda durante la noche se ha relajado durante cuatro horas de 7 a.m. a 11 a.m. para permitir que las personas tengan tiempo para aliviar la vida diaria.

Se realizarán órdenes restrictivas en todo el país de 11 a.m. a 5 p.m., seguidas de una ventana de dos horas antes de que el toque de queda se reanude de 7 pm a 6 a.m. al día siguiente. El primer ministro KP Sharma Oli renunció el martes poco después de que cientos de agitadores ingresaron a su cargo exigiendo su renuncia por la muerte de al menos 19 personas en acciones policiales durante las protestas del lunes sobre la corrupción y una prohibición de las redes sociales. La prohibición de las redes sociales se levantó el lunes por la noche.

El presidente Paudel ha aceptado la renuncia de Oli, pero declaró que el gabinete dirigido por él continuará dirigiendo el gobierno hasta que se forme un nuevo consejo de ministros. Según el Ministerio de SaludEl número de personas asesinadas hasta ahora durante las protestas celebradas el lunes y martes ha aumentado a 34.

Según el Ministerio de SaludEl número de personas asesinadas hasta ahora durante las protestas celebradas el lunes y martes ha aumentado a 34.





