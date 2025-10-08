El ex jefe de drama de Channel 4 dice que los ejecutivos de televisión del Reino Unido deben contratar a más mujeres

La ex jefa de drama de Channel 4, Caroline Hollick, no puso palabras el miércoles cuando apuntó a ejecutivos cautrosos en la industria de la televisión en dificultades del Reino Unido que amenazan con deshacer las ganancias logradas durante el cálculo posterior a Metoo en la paridad de género.

«A medida que la industria se encoge … todos regresan a los escritores familiares que conocen, que tienen un largo historial con los que todos los comisionados se sienten cómodos. Y seré realmente honesto: no es que muchas de ellas sean mujeres», dijo Hollick durante un panel de discusión en Roma’s Mercado de MIA.

«Eso está afectando la representación en todos los ámbitos. Y eso es lo que cualquier industria hace cuando está en el pie trasero», continuó. «Vuelven a lo que saben y con lo que están familiarizados. No estoy seguro de que sea bueno para la industria. Ciertamente no creo que sea bueno para el público. Solo tenemos que seguir presionando por las historias en las que realmente creemos».

La sesión del miércoles en Roma presentó las conclusiones de un informe reciente del Observatorio Audiovisual Europeo que encontró que solo el 27% de los profesionales que trabajaban en la industria del drama europeo entre 2019 y 2023 eran mujeres.

Los hallazgos subrayaron el desafío continuo para lograr la paridad de género en el sector audiovisual del continente, con Laura Abril, EVP del desarrollo empresarial global y global en Buendia Estudios en España, señalando: «Hemos progresado, pero todavía hay [a long way] ir.»

El panel destacó el precario figuras y tomas en los últimos años para las mujeres que trabajan en la televisión en el camino a la representación de 50-50. En los Estados Unidos, señaló Abril, los esfuerzos de barridos bajo la segunda administración de Trump para hacer retroceder la diversidad, la equidad y las políticas de inclusión se encontraron con poca resistencia en Hollywood, y el ejecutivo español dijo que estaba «sorprendida por la velocidad que las empresas han hecho desaparecer estas políticas».

Mientras tanto, Hollick expresó sus esperanzas de que «el Reino Unido y Europa no sigan» el traje cuando se trata de esfuerzos para crear un lugar de trabajo más diverso e inclusivo en las industrias de pantalla del continente. «Estoy preocupada por las personas en el lugar de trabajo donde se elimina Dei», dijo, «porque es un mensaje muy claro para ellos que no importan y que sus necesidades no importan».

«Nuestra industria es solo un espejo de la sociedad. Y creo que todos vemos que la sociedad se dirige hacia un enfoque más conservador, por lo que probablemente eso también está afectando a nuestra industria», agregó Abril. «El hecho de que [Hollywood studio] Se han eliminado las políticas de diversidad e inclusión, y no solo se han eliminado, sino que en realidad se jactan de que han sido eliminados en estas compañías, eso solo dice mucho «.

Cuando se han logrado ganancias, ha sido el resultado de los esfuerzos concertados por parte de los tomadores de decisiones para fomentar el cambio. Después de que un estudio comisionado internamente encontró que solo el 18% de los espectáculos en sus espacios en horario estelar fueron dirigidos por mujeres, la emisora ​​alemana ZDF introdujo un programa de directores femeninas para nutrir y desarrollar más talentos femeninos. Hoy, ese número ha aumentado al 42%. «No se puede quejarte», dijo Jasmin Maeda, vicepresidente sénior de coproducción y adquisición de Ficción Internacional de ZDF. «Tienes que hacer algo».

Mientras tanto, España introdujo un sistema de puntos para su esquema de incentivos fiscales que recompensa los proyectos con el elenco y la tripulación femeninos adjuntos; Como resultado, la representación de las mujeres en la industria audiovisual española ha aumentado al 38%, según un informe de 2024 de la Asociación de Española. de femeninas de cine y ejecutivos. Chiara Cardoso, directora gerente de Blackbox Multimedia del Reino Unido, señaló eso como un ejemplo de «encontrar formas de alentar a los jugadores, a los productores, a abrir y correr ese riesgo».

Sin embargo, el argumento más convincente podría simplemente recordar a los ejecutivos del resultado final.

«La forma en que vas a hacer mejores espectáculos, y ganar más dinero, muchachos, es contratar a las mejores personas», dijo Hollick. «Y si estás cerrando el 73% de la población, entonces te estás perdiendo los espectáculos que cambian el juego que te harán dinero».

El mercado MIA de Roma se ejecuta del 6 al 10 de octubre.

En la foto (l. A r.): Claudia Bluemhuber, CEO y socia de Silver Reel; Laura Abril, EVP del desarrollo empresarial global y de guión en Buendia Estudios; Caroline Hollick, ex directora de drama en Channel 4