El ex jefe de anuncios de Netflix, Jeremi Gorman, se une a los fanáticos

Fanáticos contratado Jeremiah Gormanel veterano ejecutivo de anuncios que La incursión de LED Netflix en la publicidadpara liderar la nueva división de publicidad de la compañía deportiva y la compañía de medios.

Gorman ha sido nombrado oficial de ingresos de Fanatics y supervisará la división de anuncios, ya que «presenta un nuevo modelo para posicionar a los socios de la marca en cada punto de contacto del fandom moderno en todo el contenido, el comercio y la cultura», anunció la compañía. Anteriormente se desempeñó como asesora estratégica de fanáticos desde noviembre de 2024.

Gorman anteriormente se desempeñó como presidente de publicidad en Netflix, saliendo del streamer después de poco más de un año. Antes de eso, ella era directora de negocios en Snap, padre de Snapchat, luego de una carrera de siete años líder en equipos de publicidad global en Amazon.

En Fanatics, Gorman dividirá su tiempo entre Los Ángeles y la ciudad de Nueva York e informará sobre Tucker Kain, oficial de estrategia y crecimiento de Fanatics.

El nuevo enfoque publicitario de Fanatics de Reimagina Vertical como un motor de marketing unificado y de extremo a extremo que refleja la escala y el alcance global de la marca Fanatics, ahora alcanza más de 100 millones de fanáticos deportivos en todo el mundo. El equipo supervisa la estrategia de publicidad y asociaciones de marca que abarca el comercio de fanáticos, los coleccionables de fanáticos, las apuestas y los juegos de fanáticos, la recolección de fanáticos y los eventos de fanáticos. El modelo permite a las marcas llegar a los fanáticos del deporte en el lugar correcto en el momento correcto, crear conexiones durante todo el día, ya sea comprando equipo, verificar los puntajes, colocar apuestas, participar en saltos de tarjetas comerciales en vivo o asistir a eventos en vivo.

«Los deportes tienen un poder único para unir a las personas», dijo Jeremi Gorman, oficial de ingresos de Fanatics Advertising. «Fanatics se encuentra en el centro de esa pasión, con un ecosistema conectado que abarca el comercio, el contenido y la cultura. Esto nos brinda la capacidad de entregar a nuestros socios de manera que pocas empresas puedan, auténticamente involucrando a los fanáticos a escala, en cada momento que importa».

En los últimos meses, el equipo de publicidad de Fanatics ha estado construyendo la infraestructura y las capacidades de la división y pronto lanzará la red de publicidad de Fanatics (FAN) y la Red de Video Sports (SVN). Funcionado para debutar con el inicio de la temporada de la NFL, estas plataformas ayudarán a las marcas a extender su alcance a través de video digital y colocaciones de CTV, ubicadas estratégicamente junto con la programación deportiva clave.

«Una división de publicidad unificada desbloquea la colaboración cruzada y crea un valor increíble para las marcas que buscan aprovechar al máximo la plataforma de fanáticos: una combinación de activos que incluye a más de 100 millones de fanáticos mundiales, negocios innovadores que alcanzan el ecosistema deportivo completo, las relaciones profundas con las principales propiedades deportivas y una marca del mundo y una marca se han convertido en sinónimo con el patio de negocios», dijo el jefe de la estrategia deportiva, el oficial de los fanáticos del mundo. «Con su impresionante creación de ruidos y escala de negocios publicitarios para algunas de las compañías globales más transformadoras, Jeremi es el líder adecuado para lanzar nuestro nuevo modelo publicitario y ofrecer formas únicas para que las marcas se involucren más profundamente con el fandom».