El ex hijo del entrenador físico de Persib Bandung se convirtió en un sospechoso de presunta persecución de su novia.

Bandung, Viva – Muhammad Fauzan Maulana Putra Dino (23), un hijo biológico de entrenador Legendario Dino Sefriyanyo Ex entrenador físico Persib Bandung quien ahora entrena South Sumatra FC, nombrado como sospechoso por los Bandung Polrestabes supuestamente relacionados con el caso persecución Contra su novia con las iniciales asn.

El abogado de la víctima de la asistencia legal de Java Occidental, Debi Agusfriansa dijo, la determinación del estado del sospechoso el 8 de julio de 2025. Con la determinación del sospechoso, dijo, lo que significa que los elementos de los actos criminales y la evidencia eran suficientes.

«El proceso de caso se ha transferido de la policía a la oficina del fiscal, pero hay varios archivos que deben completarse, lo que significa que todavía es P19», dijo Debi Agusfriansa, cuando se contactó el viernes 19 de septiembre de 2025.

Mientras el abogado de la víctima espera que el investigador en esta delegación completara la falta de archivos solicitados por el fiscal.

«Inmediatamente detenido al sospechoso para evitar este escapar del sospechoso, especialmente el sospechoso, actualmente realiza actividades fuera de West Java. Esperamos que la falta de archivos solicitados por el fiscal se cumpla para que esta semana pueda ser P21 para que el caso no se disuelva y pueda ser juzgado de inmediato y sentenciado a la sentencia máxima», dijo.

Se sabe que se sospecha que una mujer es víctima de la persecución llevada a cabo por su novio. El video de la supuesta acción de persecución conmocionó al universo virtual y al pueblo de Sumedang.

En el video viral, una mujer que lloraba mientras estaba sujetado por un agarre de la mano. Además del video, en la próxima publicación también se ve que hay una conversación a través de chatear-An con palabras duras.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung