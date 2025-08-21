Brent Hindsex guitarrista principal para la banda de heavy metal Mastodontemurió en un accidente de motocicleta el miércoles por la noche en Atlanta. Su muerte fue confirmada a WANF de Atlanta por la oficina del médico forense del condado de Fulton; Tenía 51 años.

Hinds fue asesinado mientras viajaba en Harley Davidson cuando el conductor de un SUV BMW no cedió, dijo la policía a la publicación. Sucedió alrededor de las 11:35 pm

Hinds cofundó la banda de larga duración en 2000 con el bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor, aunque se separó de la banda a principios de este año en medio de cierta controversia. Mientras que la banda escribió en una publicación en las redes sociales en marzo pasado que su partida fue una decisión mutua y le deseaban «nada más que éxito y felicidad en sus futuros esfuerzos», en su propio puesto, Hinds afirmó que había sido expulsado del grupo y llamó a sus ex compañeros de banda «humanos horribles».

