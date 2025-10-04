El ex guardia de los Celtics comparte frustraciones con Doc Rivers (exclusivo)

Nate Robinson se unió al Boston Celtics A mediados de la temporada 2009-2010. Fue parte de la lista que fue al NBA Finales, en última instancia, perdiendo ante el Los Angeles Lakers en siete juegos.

Robinson finalmente pasó parte de dos temporadas con Boston. Y aunque tiene múltiples buenos recuerdos de su tiempo en verde, todavía hay una situación que desearía poder volver. Durante su mandato con el equipo, Robinson tuvo una estipulación en su contrato que, si jugara un cierto número de juegos, activaría un bono de $ 1.6 millones.

Rivers finalmente eligió sentarse a Robinson para ese juego, dándole un DNP (no jugó) debido a la decisión del entrenador. Al hablar con Heavy on Sports como parte de una entrevista exclusiva junto con casino mbitRobinson señaló que todavía cree que Rivers decidió intencionalmente entregarlo, lo que le costó un bono de siete cifras.

«Oh hombre», dijo Robinson mientras sonría. «El que desearía poder volver fue un juego donde Doc [Rivers] me dio un DNP. Debería haber jugado. Tenía en mi contrato que si jugara un juego más, obtendría un bono de $ 1.6 millones. Mi entrenador me sentó. Creo que Doc lo hizo a propósito. Desearía poder recuperar ese juego … Esa es una gran ventaja, especialmente para un tipo que nunca antes había tenido eso. Eso fue duro «.

Robinson dejó el Celtics a mediados de la temporada 2010-2011, mudándose al Oklahoma City Thunder.

Robinson siempre quiso ser una chispa ofensiva

Durante una conferencia de prensa reciente, Payton Pritchard bromeó que cada vez que sus pies tocan la cancha, proporciona una chispa ofensiva al Celtics‘Rotación.

«No me importa Pritchard dijo. «Comenzar o salir de la banca es algo sobre lo que no tengo control. Esa es la decisión de Joe. Mi única mentalidad es que cuando toco ese piso, traigo lo mejor de mí … cuando mis pies tocan el piso, esa es la chispa».

Durante la entrevista con Robinson, se le preguntó si tenía una mentalidad similar durante sus días de juego.

«Sí, así es como me sentía cada vez que pisé la cancha», dijo Robinson. «Cada vez que me llamaban mi nombre, estaba listo para jugar, trayendo esa energía, tratando de destruir a quien fuera el otro guardia. Ese es el objeto del juego».

Robinson se adaptó a 618 juegos de temporada regular en su carrera. Promedió 11 puntos, 2.3 rebotes y tres asistencias en 46.3% de disparos desde el campo.

Robinson dice que Pritchard podría prosperar como titular

Pritchard se enfrenta a una batalla de campamento de entrenamiento para un punto de partida en la rotación de Mazzulla. Anfernee Simons es el otro candidato con el que asociarse Derrick White. Durante su entrevista con Heavy on Sports, Robinson explicó por qué Pritchard podría prosperar como parte de la alineación inicial, y todo se debe a un cambio en la mentalidad.

«Con un chico como yo, podrías ponerme en la alineación inicial y no habría caída», explicó Robinson. «En todo caso, habría más anotaciones y conseguir a los muchachos la pelota, la única diferencia comenzó en lugar de salir de la banca. Con Pritchard, sería lo mismo».

Robinson continuó.

«Sería un mejor comienzo para él. Calentar, obtener asistencias, defensa, anotar temprano en lugar de salir de la banca como la chispa. Simplemente cambias tu mentalidad cuando te conviertes en titular:» Déjame involucrarlos, déjame derribar el tiro abierto «.

Pritchard sin duda estará abierto a cualquier papel que Mazzulla le pida. Sin embargo, si se muda a la alineación inicial, podría estar en camino de otro año profesional en puntajes, asistencias y potencialmente incluso rebotes.