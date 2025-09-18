El ex gerente Wika Salim se disculpa: ambos revocamos el informe

Yakarta, Viva – Drama legal que había arrastrado a los cantantes de Dangdut Idioma salim Y su ex gerente, Irma Hidayat, finalmente encontró un punto brillante. Después de varios exámenes en la Policía Metropolitana de Yakarta, ambos acordaron oficialmente resolver el supuesto caso de fraude que causó pérdidas de miles de millones de rupias de manera pacífica.

Leer también: Sobre los casos de fraude, la venganza, ¿no es el ex gerente? Aquí está la respuesta wika salim



Wika Salim estuvo presente para cumplir la citación de los investigadores de la Dirección de Investigación Penal Especial (Ditreskrimsus) de la policía de Yakarta el jueves 18 de septiembre de 2025. Acompañado por su asesor legal, se reunió con Irma por primera vez desde que se informó a principios de año. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Aunque no hacía preparaciones especiales, Wika todavía tenía una actitud tranquila.

Leer también: ¿Wika Salim y un ex gerente sospechoso de ser engañado por miles de millones se cumplieron, pacíficos o continuaron cortejando?



«No hay preparación. Así que esta es solo otra. Oh, mi camino, solo voy, y luego por dentro, estamos OBROLIN nuevamente», dijo brevemente.



Wika Salim (medio) y abogado (derecha)

Leer también: Mientras practicaba, Wika Salim admitió lo más disgustado con este batido



Cuando se le preguntó si todavía guardaba rencor, la respuesta de Wika fue relajante.

«Sí, no puedes, la enfermedad hepática debe ser descartada», dijo el cantante de 32 años -old Dangdut.

La decisión pacífica finalmente fue anunciada por Irma Hidayat. Con pesar, transmitió una disculpa abierta y confirmó que las dos partes habían acordado revocar sus informes.

«En este día con buena fe, me disculpo por aquellos que resultaron perjudicados por este caso, tanto la familia Wika como las personas más cercanas a nosotros. En este caso, nosotros y la wika hemos acordado hacer las paces y perdonarnos», dijo Irma.

Por esta razón, reveló Irma, tanto él como Wika Salim habían acordado revocar sus respectivos informes.

«Wika me informó en crimesus, el informe que se criminalizó más tarde revocaré así, para revocar los informes de los demás. Esperemos que este problema pueda ser un aprendizaje en el futuro para que nos convierta en un mejor ser humano. Finalmente, estoy agradecido por aquellos que han apoyado y ayudado a ayudar a nuestros casos para que hoy en día el problema entre Wika y Wika pueda resolverse en una familia y la paz y deliberaciones». Esto explica.

Cuando se le preguntó sobre los detalles de la paz, Irma eligió no abrir demasiado lejos.

«Sí, el punto es el punto de este problema, ambos nos perdonamos mutuamente para resolver pacíficamente, así. Soy sincero, las autoridades también son sinceras», dijo.

Irma también enfatizó que este conflicto en realidad estaba más en la falta de comunicación entre ella y Wika.

«Esto no es hostil. Si observa las condiciones, esto es solo un problema de comunicación de todos modos. Debido a que nuestra condición es un socio, la cooperación es así. Entonces, con el día pacífico de hoy, estoy muy agradecido», concluyó.