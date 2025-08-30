El ex funcionario del bosque de Uttarakhand se enfrenta a la acción para el presunto intercambio de elefantes







Un ex director de vida silvestre en jefe (CWW) de Uttarakhand Se enfrenta a la acción por supuestamente intercambiar cuatro terneros de elefantes de la Reserva de Tigre de Corbett con cuatro colegas adultos de un hombre en Gujarat sin obtener un permiso previo del gobierno central, dijeron las autoridades el sábado.

El ministro de Bosques de Uttarakhand, Subodh Uniyal, dijo que la decisión de Parag Madhukar Dhakate de permitir el intercambio sin informar a los funcionarios del gobierno central fue un error grave.

Los repetidos intentos de llegar al antiguo CWW por teléfono para que su versión sobre el tema no se respondiera, informó PTI. Sin embargo, las fuentes mencionaron que la afirmación de Dhakate es que la autoridad para el intercambio de domesticados elefantes Se encuentra con el director de la vida silvestre.

En 2024, el Ministerio Forestal enmarcó las reglas para el intercambio y el transporte de elefantes domesticados, que incluían el requisito de permiso del gobierno central. Pero en 2022, cuando el intercambio tuvo lugar, las reglas no requirieron dicho permiso, y el intercambio se realizó según las normas existentes en ese momento, dijeron las fuentes. Por lo tanto, según ellos, nada estaba en contra de las reglas.

Departamento forestal Las autoridades dijeron que se ha realizado una investigación sobre el presunto intercambio «ilegal» y se ha enviado un informe al primer ministro Pushkar Singh Dhami, quien lo envió al secretario principal para obtener más acciones.

Según los funcionarios, el 8 de febrero de 2022, Dhakate, sin esperar el asentimiento del gobierno de la Unión, dio su aprobación a Mahant Jagdish Das del Templo Radha Krishna en Jamnagar, Gujarat, para quitarle cuatro pantallas de elefantes durante su mandato como el CWW. PTI declaró que está en posesión de la carta supuestamente escrita por Dhakate, lo que permite a Das transportar las pantorrillas de elefantes machos.

Aunque Dhakate buscó permiso para la transferencia, no esperó una respuesta del centro, que finalmente rechazó la solicitud, dijo el ministro.

El permiso de transporte emitido por Dhakate para los elefantes declaró claramente que Mahant Jagdish Das actualizaría el Gujarat CWW en su estado y garantizaría su seguridad durante el transporte, informó PTI.

Sin embargo, la razón de la urgencia de Dhakate al pasar con el intercambio de elefantes, que son una especie protegida bajo la Ley de Protección de Vida Silvestre de 1972 y cuya protección es la responsabilidad compartida de los gobiernos centrales y estatales, no están claros.

