El ex esquinero de los Dolphins anuncia repentinamente la jubilación

Xavien Howard, el hombre de 32 años Colts de Indianápolis esquinero que pasó sus primeras ocho temporadas con el Miami Dolphinsabruptamente retirado el miércoles.

Howard publicó una foto de sí mismo en un Delfines Uniforme junto con una declaración que explicaba su justificación por llamarlo a mitad de año de carrera. Howard había comenzado cada uno de los Pachos‘Primeros cuatro juegos, publicando 11 tacleadas y una recuperación de balón suelto mientras recoge un grado de 36.1 en Pro Football Focus.

En sus ocho años con el DelfinesHoward lideró la NFL en intercepciones dos veces, incluido 2020, cuando tuvo 10 selecciones y un mejor de los 20 pases de la NFL defendidos mientras lograba el estado All-Pro del primer equipo.

El ‘propósito de Xavien Howard se ha cumplido’ jugando al fútbol

Howard jugó por última vez para los Dolphins en 2023 y se alejó del fútbol para la temporada 2024 antes de regresar con el Pachos este año.

Entonces, según su publicación, deja su contrato de un año y $ 1.255 millones para pasar más tiempo con su familia.

«Mi propósito se ha cumplido en este deporte, pero mis hijos son más importantes para mí que el fútbol», escribió Howard. «He tenido una carrera increíble, y aunque está terminando de una manera única, estoy bien con eso porque por una vez estoy poniendo a mi familia primero y estoy orgulloso y entusiasmado con esa decisión».

Howard hizo referencia a su año libre y cómo se tomó el tiempo para cuidar a sus cuatro hijos. Se abrió sobre

«Me enamoré de llevar a mis hijos a la escuela, hacer actividades con ellos y verlos crecer», escribió Howard. «Hasta ese momento, siempre había puesto a mi familia después del fútbol. Ya no estoy dispuesto a hacerlo».

Xavien Howard: ‘Amo y aprecio los Miami Dolphins’

Howard hizo referencia a su relación con su fe teniendo un impacto en su decisión.

«Soy un hombre de fe y creo de todo corazón que no comete errores», escribió Howard. «Me ha llevado a terminar mi carrera. Ahora estoy poniendo a Dios y mis prioridades primero».

En 100 juegos de la NFL con el DelfinesHoward tuvo 331 tacleadas, 29 intercepciones, más dos capturas, cuatro balones sueltos forzados, cinco recuperaciones de balón suelto y 95 pases defendidos. Fue nombrado para cuatro juegos de Pro Bowl y anotó cuatro touchdowns, dos en intercepciones y dos en recuperaciones de balón suelto.

Amo y aprecio el Miami Dolphins por dibujarme y darme la oportunidad de jugar al fútbol profesional «, escribió Howard.» A lo largo de mi carrera, siempre estoy jugando al fútbol por el amor del deporte. Disfruté todo lo que vino con ser parte del NFL. Fue mi pasión por el juego lo que me llevó «.

Compañeros esquineros de estrellas se apresuraron a dar apoyo a Xavien Howard

La publicación de las redes sociales de Howard fue recibida con amplias elogios de varios esquineros de calibre estrella, incluido el ex compañero de equipo de los Dolphins de Howard y la actual. Pittsburgh Steelers Defensivo Jalen Ramsey.

«¡Carrera legendaria!» Ramsey comentó. «Respeto a través del techo. Mucho amor hombre».

Patrick Surtain II, ampliamente considerado la mejor esquina de la NFL en este momento para el Broncos de DenverTambién ofreció sus buenos deseos.

«¡Legendary Carrera Brotha!» Surtain escribió. «Felicitaciones.»

Howard puede ser nativo de Houston, pero el ex mariscal de campo superestrella del área de Miami, Teddy Bridgewater, que ahora está jugando para el Tampa Bay BuccaneersConoce el impacto de Howard en el área de Miami.

«¡Orgulloso de ti Dawg!» Comentó Bridgewater. «¡Eres una leyenda y definitivamente serás un 305 Hof’er!»