El ex esposo y gerente de talento de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, muere

Kelly ClarksonEl ex esposo y ex gerente de talento Brandon Blackstock ha muerto a la edad de 48 años.

«Es con gran tristeza que compartimos la noticia de que Brandon Blackstock ha fallecido», dijo un representante de la familia Gente. «Brandon luchó valientemente en el cáncer durante más de tres años. Falleció pacíficamente y estaba rodeado de una familia. Le agradecemos sus pensamientos y oraciones y les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil».

Clarkson recientemente pospuesto El resto de su residencia en Las Vegas en el Coliseo del Caesars Palace, señalando que Blackstock había estado enferma durante el año pasado y que necesitaba estar presente para sus dos hijos, la hija River Rose y su hijo Remington Alexander.

«Lamento sinceramente a todos los que compraron boletos para los espectáculos, y aprecio mucho su gracia, amabilidad y comprensión», dijo Clarkson.

