El ex entrenador del año emerge como candidato de los Raiders OC

La apuesta por Pete Carroll la última temporada baja no ha dado sus frutos para el Asaltantes de Las Vegas. Parece que el juego pudo haber pasado por alto al entrenador en jefe de 74 años.

Sin embargo, los Raiders han tenido cinco entrenadores en jefe diferentes en cinco años. Los dueños podrían sentir aprensión por despedir a otro entrenador en jefe tan rápido, especialmente uno con el respeto que Carroll tiene alrededor del equipo. NFL.

Si los Raiders deciden retenerlo, la contratación más importante que hará esta temporada baja será como coordinador ofensivo. Las Vegas tiene la peor ofensiva de la NFL esta temporada y el despido del coordinador ofensivo Chip Kelly no ha mejorado las cosas.

Carroll tiene experiencia defensiva, por lo que necesita un encargado de jugadas ofensivas de alto nivel en su personal, y ejecutarlo con Greg Olson no es lo suficientemente bueno. Afortunadamente, un líder respetado estuvo disponible a principios de temporada.

El Gigantes de Nueva York decidió despedir al entrenador en jefe Brian Daboll, a pesar de que fue nombrado Entrenador del Año de la NFL por AP en 2022. Albert Breer de Sports Illustrated cree que Daboll sería una elección lógica para los Raiders si Carroll no es despedido.

«Claro, suponiendo que sigas adelante con Pete Carroll en 2026, creo que Brian Daboll sería una contratación que tendría sentido, tal vez incluso lo suficiente como para evaluar a Daboll como el eventual sucesor de Carroll», escribió Breer en respuesta a una pregunta sobre la adaptación de Daboll con los Raiders. «Pero ciertamente, discutir el próximo año en el vacío, Daboll tendría sentido, con el potencial de que un mariscal de campo del futuro llegue a Las Vegas».

¿Podría Daboll arreglar la ofensiva de los Raiders?

La estrella de Daboll se ha apagado desde que fue contratado por los Gigantes. Con el billetes de búfaloFue considerado una de las mejores mentes ofensivas de la NFL. Se le atribuye haber ayudado a convertir a Josh Allen de un proyecto a uno de los mejores mariscales de campo de la liga.

Su primer año con los Gigantes fue muy impresionante. Llevó al equipo a los playoffs, algo que no habían logrado en cinco años. Desafortunadamente, no pudo mantener ese éxito, ya que los Gigantes han empeorado constantemente cada año bajo su mando. Nueva York tuvo una ofensiva entre los tres últimos en cada una de las últimas dos temporadas.

Como estamos viendo con Josh McDaniels y el Patriotas de Nueva InglaterraEs mucho más fácil ser un gran jugador ofensivo cuando puedes concentrarte únicamente en la ofensiva. Daboll tiene suficiente historial antes de su mandato con los Giants para sugerir que podría volver a ser un fuerte coordinador ofensivo.

¿Sucesor de Carroll?

El dato más interesante del comentario de Breer sobre Daboll es que señaló que el entrenador podría eventualmente ser el sucesor de Carroll. Se ha hablado de que Carroll necesita un sucesor debido a su edad. Kelly parecía una opción potencial, pero ya fue despedido.

Considerando que Daboll acaba de fracasar con los Gigantes, tampoco es un gran candidato. Dicho esto, muchos grandes entrenadores en jefe no tienen éxito hasta su segundo trabajo. Carroll tuvo que esperar hasta su tercer trabajo como entrenador en jefe en la NFL antes de poder construir un ganador.

Carroll probablemente perdió su derecho a comenzar a preparar un sucesor con lo mal que ha ido esta temporada, pero si los Raiders se quedan con él, no está de más tener a alguien que potencialmente podría reemplazarlo en dos o tres años.