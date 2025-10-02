El ex entrenador de LSU Ed Orgeron: regreso de coaching de fútbol americano universitario.

Anterior LSU El entrenador en jefe Ed Orgeron aún no ha terminado con el fútbol. El hombre que una vez trajo un campeonato nacional a Baton Rouge dejó en claro que está ansioso por volver al margen.

Hablando en la ceremonia del estadio Patrick Queen el miércoles por la noche, ON3 informado Ese Orgeron le dijo a Jacques Doucet de WAFB-TV que está buscando la oportunidad correcta, y que no necesariamente tiene que ser como entrenador en jefe.

«Todo depende de cuál sea lo mejor disponible», dijo Orgeron. «Pero estoy listo para entrenar nuevamente. Dejé un poco de carne en el hueso. Estoy listo para comenzar».

Él cree que todavía tiene más que contribuir al juego que ha existido durante casi cuatro décadas. Para un entrenador que ha visto los máximos de una carrera invicta del campeonato y los mínimos de temporadas difíciles y el drama fuera del campo, su declaración indica que todavía tiene el incendio competitivo y quiere competir por los campeonatos nacionales una vez más.

Un legado de campeonato nacional

El nativo de Louisiana siempre será recordado por el magia de 2019, cuando llevó a LSU a una temporada perfecta de 15-0 y un campeonato nacional.

Con Joe Burrow bajo el centro y futuras estrellas de la NFL como Justin Jefferson y Ja’arrr Chase Atrapando pases, el ’19 Tigres fueron verdaderamente especiales. Muchos todavía lo llaman el mejor equipo en fútbol americano universitario Historia, y su ofensiva es la más emocionante que hemos visto en el nivel de fútbol universitario.

Para Orgeron, esa temporada todavía se queda con él. Se ha hablado a menudo sobre lo especial que se sentía estar en la cima del deporte y traer tanto orgullo a su estado natal:

«Sentí que éramos reyes del país», dijo Orgeron en agosto en Perdón mi toma. «Todos nos amaban y mucha gente nos estaba apoyando. Al día siguiente, los vi (perdón mi equipo de Take) y yo fui quien me acostaron un poco temprano. Teníamos una conferencia de prensa y saben que nos vamos a casa. Me crié en el pantano, donde la gente atrapó los camarones para ganarse la vida. Grandes personas».

Esa es solo el entrenador clásico O y la razón por la cual tanta gente en el estado de Louisiana y en todo el mundo del fútbol universitario lo aman. Disfrutó el título nacional al máximo, sin olvidar de dónde vino y cómo llegó a ese punto.

¿Qué sigue?

El mandato de Orgeron en Baton Rouge terminó solo dos años después de su invicta temporada de campeonato nacional. Dos temporadas consecutivas de .500, combinadas con acusaciones fuera del campo, llevaron a la partida del entrenador O.

Pero siempre sintió que todavía le quedaba más en el tanque cuando se trataba de entrenar. Con un récord general probado de 51-20 y 31-17 en el juego de la SEC con LSU, muchos programas de fútbol universitario buscarán el camino del entrenador O después de sus comentarios el miércoles por la noche.

Con cuatro potencia ya se abren cuatro empleos y se espera que se produzca más a medida que se desarrolle la temporada, Orgeron podría convertirse rápidamente en uno de los nombres más intrigantes del mercado.

UCLA y Arkansas son dos aperturas notables que podrían ser opciones para el ex campeón nacional.

Ya sea que regrese como entrenador en jefe o como asistente de alto perfil, el hombre conocido por su arena de pantano y su personalidad ardiente ha dejado en claro una cosa:

¡El entrenador O está listo!