El ex entrenador de los Leones, Bobby Ross, revela que está luchando contra el cáncer

Bobby Ross tiene un juego más que está tratando de ganar.

La antigua NFL y el entrenador de fútbol universitario le dijo a USA Today que estaba luchando contra la leucemia linfocítica crónica a los 88 años.

Ross, quien entrenó el entoncesSan Diego Chargers al Super Bowl XXIX en 1994, pasó sus finales cuatro temporadas de la NFL entrenando al Leones de Detroit.

Se hizo cargo de Wayne Fontes en 1997 y llevó a los Leones a los playoffs en su primera temporada antes de que cayeran ante el Tampa Bay Buccaneers 20-10. Ross luego entrenó a Detroit a la postemporada en 1999, yendo 8-8 a pesar del retiro de Barry Sanders al final de la pretemporada, pero cayó al Comandantes de Washington 27-13-Fue el último juego de playoffs de Detroit hasta 2011.

Tenía 27-30 en 57 juegos en nueve temporadas como entrenador de los Leones antes de renunciar a mitad de temporada en 2000. Fue 74-63 en nueve temporadas como entrenador de la NFL y fue 103-101-2 en 206 juegos como entrenador en jefe en la universidad.

¿Qué tipo de cáncer tiene Bobby Ross?

Según la Sociedad Americana del Cáncer, CLL es «muy difícil de curar, pero la mayoría de las personas pueden vivir con la enfermedad durante muchos años o incluso décadas.

«Algunas personas con CLL pueden vivir durante años sin tratamiento, pero con el tiempo, la mayoría necesitará algún tipo de tratamiento. La mayoría de las personas con CLL son tratadas de vez en cuando durante años. El tratamiento puede detenerse por un tiempo, pero puede que nunca termine».

Entonces, a pesar de que Ross se encuentra en sus 80 años, y un diagnóstico de leucemia suena como una sentencia de muerte, Ross dijo que ese puede no ser necesariamente el caso.

«Es una forma de cáncer, pero generalmente no se considera grave», Ross le dijo a USA Today Sports. «Pero si tus ganglios linfáticos comienzan a crecer … entonces debes tener cuidado. Ahí es donde estoy ahora».

Ross fue el entrenador en jefe de Georgia Tech en 1990 cuando dividió el campeonato nacional con la Universidad de Colorado, una de sus cuatro paradas de entrenamiento de fútbol universitario, que incluía la Ciudadela, la Universidad de Maryland y la Academia Militar de los Estados Unidos.

Casualmente, Ross verá a su antiguo equipo y al equipo que compartió el título nacional con el juego este fin de semana cuando los Yellow Jackets van al oeste a Boulder, Colorado para la primera reunión de las escuelas: limitarán la serie de hogares y hogares cuando jueguen en Atlanta el próximo año.

Ross dijo que no se perdería el juego.

«Oh, seguro», dijo Ross. «Lo veré. Seguro que lo haré».

Aunque Ross estará apoyando a Georgia Tech, tiene al entrenador de Colorado Deion Sanders en sus pensamientos, ya que las noticias sobre el cáncer de vejiga del entrenador de Colorado surgieron esta temporada baja.

«Será interesante de ver», dijo Ross. «Espero que Deion Sanders se recupere de su enfermedad. Eso es triste. Espero que pueda superar eso».

¿Qué está haciendo Bobby Ross ahora?

Según USA Today, Ross y su esposa Alice viven la vida retirada en Richmond, Virginia, donde desde entonces Ross se entrenan en el ejército.

Aparte de su propio cáncer, Alice también se eliminó un crecimiento canceroso a principios de este año.

«Ha sido un invierno difícil para nosotros en cuanto a la salud», dijo Ross.