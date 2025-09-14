El ex entrenador de las estrellas de Dallas rompe el silencio sobre la controversia de Jake Oettinger

El entrenador en jefe Pete DeBoer sabía cuál es su Estrellas de Dallas El escuadrón tenía que hacerlo en el Juego 5 de las Finales de la Conferencia Oeste de 2025. Necesitaban encontrar una manera de mantener el Edmonton Oilers Fuera de la hoja de puntaje, déle al portero Jake Oettinger algún apoyo de gol, y lo más importante, gane los próximos tres juegos.

Después de dominar el Juego 1, las estrellas cayeron 3-1 para los Oilers. Ahora, enfrentaron la eliminación y necesitaban resultados para seguir su camino. Desafortunadamente, el Juego 5 es donde las cosas se desenredaron. DeBoer sacó a Oettinger siete minutos en el juego, y Edmonton ganó el concurso por un puntaje de 6-3.

Después del juego, DeBoer estuvo cerca de lanzar Oettinger debajo del autobús. Sus comentarios tomaron el mundo del hockey por asalto y probable jugó un papel importante en la decisión de las estrellas de despedirlo a principios de junio. Fue un final feo para un período que vio hacer a Dallas La final del oeste en cada uno de los tres años a cargo de DeBoer.

Ahora, el antiguo jefe de banca de las estrellas está hablando sobre el incidente. En una entrevista exclusiva con Mike Zeisberger de NHL.com, DeBoer dijo que debería haber manejado esa conferencia de prensa de manera muy diferente.

«Cuando todas las preguntas en la conferencia de prensa posterior al juego fueran sobre Jake, debería haber redirigido el tema para reflejar que esto no era solo sobre él, esto se trataba de todos. Nosotros, y enfatizo la palabra ‘nosotros’, no hicimos el trabajo», dijo DeBoer.

«Estábamos en una carrera en la que habíamos perdido seis de nuestros últimos siete juegos contra Edmonton en la tercera ronda que se remontan a 2024. En una de mis respuestas, dije que había perdido seis de siete para ellos. Pero no era solo él. Eran todos nosotros. Eso no estamos en un solo tipo. Debería haberlo dejado más claro».

Lo que dijo Pete DeBoer sobre Jake Oettinger

DeBoer, como lo hace cada entrenador de la NHL, habló con los medios después de la pérdida del Juego 5 y la eliminación posterior. Tenía palabras bastante puntiagudas para su portero, mencionando el historial de Oettinger contra Edmonton en los playoffs.

«Habíamos hablado sin cesar en esta serie sobre tratar de jugar con una ventaja, y obviamente estábamos en un hoyo de 2-0 de inmediato», dijo DeBoer. «No lo tomé a la ligera y no lo culpé todo a Jake, pero la realidad es que si vuelves a los playoffs del año pasado, ha perdido seis de siete juegos ante Edmonton», dijo el ex entrenador de Stars. En el momentoa través del atlético.

«Y renunciamos a dos goles en dos tiros en un juego de eliminación. Por lo tanto, fue en parte despertar a nuestro equipo y despertarlos. Y en parte sabiendo que el status quo no había estado funcionando, y ese es un tamaño de muestra bastante grande».

Fue una cita impresionante dado que Oettinger había jugado bastante bien en las rondas anteriores. Terminó los playoffs 2025 con un porcentaje de ahorro de .905 y 9.14 goles guardados anteriormente esperados, según el hockey en evolución. Estos comentarios no se sentaron bien con los fanáticos. Y ambos lados necesitaban un nuevo comienzo.

Stars ‘Oettinger responde a los comentarios de DeBoer

La NHL recientemente realizó su gira de medios de jugadores, en la que participaron muchas de las estrellas más brillantes de la liga. Oettinger habló durante esta gira. NHL.com informó al portero de las estrellas del comentario de DeBoer. Y proporcionó una breve respuesta.

«Quiero decir, creo que siento que él dio un clavo en la cabeza», dijo Oettinger a Zeisberger. «Estoy de acuerdo con cuál fue su reflejo. Me alegra que haya dicho lo que dijo».

Oettinger y las estrellas ciertamente creen que pueden ganar la Copa Stanley. Se están moviendo de la derrota y controversia del año pasado, y se preparan para otra carrera profunda. Dallas comienza su temporada el 9 de octubre en el camino contra el Jets de Winnipeg.