El ex empleado Ashanty se convierte en sospechoso, la policía lo cita inmediatamente

Tangerang del Sur, VIVA – Ex empleado del artista ashanticoncretamente Ayu Chairun Nurisa, estaba decidido a ser sospechar por la policía de Tangerang del Sur. Así lo confirmó la jefa de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Tangerang del Sur, comisionada adjunta de policía Wira Graha Setiawan.

«Determinar a una persona como sospechosa por el delito de falsificación de documentos y/o malversación de cargos y/o malversación de fondos de conformidad con el artículo 263 del Código Penal y/o 374 del Código Penal y/o 372 del Código Penal», dijo el viernes 17 de octubre de 2025.

El informe fue realizado por Ashanty el 31 de mayo de 2025. A partir de los resultados de la investigación, pasó a la investigación, se llevó a cabo un caso y luego el ex empleado de Ashanty fue nombrado sospechoso.

Como paso posterior, dijo Wira, su partido citará al interesado para ser interrogado como sospechoso. El examen se llevará a cabo en la Jefatura de Policía del Metro de South Tangerang.

«Actualmente los investigadores están citando al sospechoso», dijo.

Anteriormente se informó que el conflicto entre Ashanty y su ex empleada, Ayu Chairun Nurisa, del que recientemente se ha informado ampliamente, está entrando ahora en una nueva fase. Ashanty, a través de su abogada, Indra Tarigan, brindó aclaraciones firmes sobre las acusaciones de confiscación de activos.

Esta aclaración en realidad reveló que fue Ayu Chairun Nurisa quien estuvo involucrado por primera vez en un presunto acto criminal grave: malversación de fondos de la empresa por hasta 2.000 millones de IDR.

Esta polémica comenzó con las acusaciones de Ayu Chairun Nurisa a través de su abogado, quien dijo que Ashanty y dos de sus empleados habían confiscado activos. Acusaron a Ashanty de confiscar varios artículos personales de Ayu, incluido un iPhone 15 Pro, una computadora portátil Lenovo Ideapad, KTP, un cajero automático BCA y un número de cuenta. Este informe ha sido presentado a la Policía de Tangerang del Sur y a la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta.

Ashanty admitió que habían denunciado por primera vez a Ayu Chairun Nurisa a la policía de South Tangerang con respecto a este caso de malversación de fondos. Esto también fue confirmado por el abogado de Ayu, Stifan Heriyanto, quien dijo que su cliente había sido denunciado por Ashanty a la policía de South Tangerang en un caso de malversación de fondos, aunque insistió en denunciar a Ashanty bajo sospecha de confiscación de activos.