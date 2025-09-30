El ex ejecutivo de Fabula Daniel Castell Strikes Alliance con Juntos Films

Chile Películas juntas ha forjado una asociación estratégica con Rebañola nueva etiqueta de la primera Jugar ejecutivo Daniel Castell. La medida está dirigida a su lista de contenido con guión para plataformas en todo el mercado de habla hispana en todo el mundo, al tiempo que establece la exclusividad para todas las series en el futuro. Esto incluye un acuerdo de primer vistazo entre las dos compañías que abarca largometrajes scriptados y sin guión, así como series de no ficción.

Los socios juntos Francisco Hervé y Moisés Sepúlveda están atentando el taller de Showrunner en Madrid Confab Iberseries & Platino Industry con su proyecto de serie «Innocent Guilty».

La compañía ha construido su reputación en las películas diseñadas «para entretener, mover y reflexión de chispas», dijo Hervé, uno de los tres socios de Juntos Films. «Nuestro enfoque siempre ha sido casarnos con un fuerte desarrollo creativo con procesos de producción simplificados y esta nueva alianza abre la puerta para llevar esa filosofía a series premium», agregó.

Sus créditos incluyen el aclamado «La fabulosa máquina de recolección de oro«Por Alfredo Pougailly, que enganchó a la mejor película en Guadalajara, Sanfic y Lima en 2024;» Gold Bitter Gold «de Juan Olea, galardonado en Varsovia y seleccionada en El Cairo e India el año pasado; documental» The Other One «de Francisco Bermejo, que ganó la Mejor Film en la sección Burning Lights en Visions Du Réel 2020; y Thriller» Inmersion «por Francisco Bermejo», en la Sección de Luces de Burning en Visions Du Réel 2020; y Thriller «Inmersion» por Francisco Bermejo «, en la sección Burning Lights en Visions Du Réel 2020; Ganador en Guadalajara y ahora transmitiendo en Amazon Prime Worldwide.

Para Castell, quien pasó casi 10 años como productor creativo en la fabula de Pablo y Juan de Dios Larraín antes de fundar Bandada, la asociación marca una progresión lógica en su carrera. Durante su tiempo en Fabula, desempeñó un papel clave en la evolución de la división de televisión de la compañía, desde servir únicamente al mercado chileno hasta obtener contenido original con guiones para plataformas de transmisión internacionales en menos de cinco años.

Sus créditos incluyen «Midnight Family» de Apple TV+; Coproducción española «un largo pétalo del mar», basado en Isabel AllendeLa novela con fechas y plataforma de disparos aún no se ha establecido; Netflix Originals «Baby Bandito» y «Homemade»; «The Pack» y «The Presidente» de Amazon Prime Video, así como los originales de audio de Spotify «Quemar Tu Casa» y «Creepyhunters», ambos creados por aclamado escriba Julio Rojas («Caso 63»).

«En Bandada estamos dedicados a desarrollar IP audaces e internacionalmente resonantes en cine y televisión con guión, ideas frescas, fuera de la caja, y construidas en colaboración con voces no hegemónicas», dijo Castell. «Unir fuerzas con Juntos nos permite impulsar esas ideas aún más, combinando nuestras redes y músculo creativo para construir series premium de América Latina para el mundo. Juntos tiene un historial comprobado de respaldar historias innovadoras y de riesgo, lo que hace que esta asociación sea especialmente emocionante».

Con Castell a bordo, Juntos está listo para ampliar su huella en la serie Premium, capitalizando su historial y experiencia global para desarrollar IP con un atractivo a gran escala.

«Esta alianza señala el comienzo de un nuevo capítulo para nosotros, uno en el que las historias chilenas pueden prosperar en un escenario global», dijo el sepúlveda de Juntos.