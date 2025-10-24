El ex Edge Odafe Oweh es calificado como la ‘mayor decepción’ para los Ravens

A solo 6 juegos de la temporada regular y ya a una nación entera de su antiguo equipo, la decepción del corredor de vanguardia Odafe Oweh todavía se siente en el Cuervos de Baltimore.

Incluso después de haber sido transferido al Cargadores de Los Ángeles El 7 de octubre, Oweh fue llamado por Brad Gagnon de Bleacher Report como la “mayor decepción” para los Ravens en 2025.

«Oweh estalló con 10 capturas en 2024, pero no registró ni un solo derribo de mariscal de campo en cinco juegos antes de que el equipo esencialmente se rindiera y lo canjeara a los Chargers», escribió Gagnon el 24 de octubre.

Enviar a Oweh a los Chargers fue un shock. Los equipos de la NFL detestan renunciar a los cazadores de ventaja y el acuerdo le dio al Poca ventaja de los Ravens en el papelempaquetando a Oweh y una selección de séptima ronda de 2027 por seguridad Aprende Carty y una selección de quinta ronda de 2026.

Sobre el papel, parece que los Ravens estaban hartos de Oweh y querían que lo enviaran fuera de la ciudad.

Los Ravens desperdiciaron la selección de primera ronda con Oweh

Oweh, de 6 pies 5 pulgadas y 265 libras, fue uno de los dos corredores de ventaja seleccionados en la primera ronda del draft de la NFL de 2021 procedente de Penn State junto con el tres veces All-Pro de la NFL. Mica Parsonsquien quedó en el puesto 12 en general al vaqueros de dallas.

En retrospectiva, el draft de 2021 es uno de los más salvajes de los últimos tiempos.

De las 4 mejores selecciones, todas resultaron ser un fracaso, pero habría un debate loco sobre quién sería la nueva selección general número 1 en un nuevo draft.

Puedes argumentar que Bengals de Cincinnati receptor abierto Ja’Marr Chase (Nº 5 en general), Leones de Detroit tackle ofensivo Penei Sewell (Nº 7 en general), Broncos de Denver esquinero Patricio Surtain II (No. 9 en general) y Parsons podrían haber sido la primera elección.

Oweh, quien fue elegido en el puesto 31 en general, comenzó su carrera con mucha promesa, llegando al equipo All-Rookie en 2021 con 5.0 capturas y acumulando unas respetables 13.0 capturas en sus primeras 3 temporadas antes de su gran año en 2024.

El veterano Edge Rusher firmado para ayudar a la defensa

Sentado en 1-5 de cara al partido en casa de la Semana 8 contra el Osos de chicagoLos Ravens todavía están tratando de hacer movimientos para prepararse para llegar a los playoffs.

Es algo que aún podría suceder con el regreso del mariscal de campo dos veces Jugador Más Valioso de la NFL. Lamar Jackson después de perderse los últimos 2 juegos (ambas derrotas) por una lesión en el tendón de la corva.

El 23 de octubre NFL El informante Jordan Schultz dio la noticia de que los Ravens habían contratado al veterano agente libre. Carl Lawson.

“Fuentes: El cuervos Estamos contratando al DE Carl Lawson después de invitarlo a entrenar”, escribió Schultz. en su cuenta oficial X. «Lawson anotó 5 capturas la temporada pasada con los Cowboys y ha estado esperando la oportunidad adecuada».

Lawson, de 30 años, jugó en 2024 con un contrato de 1 año y $1,125 millones con los Cowboys y tuvo 5.0 capturas. Pasó las primeras 7 temporadas de su carrera dividido entre los Bengals y Jets de Nueva York.

Los Ravens actualmente ocupan el puesto 30 en la NFL en defensa total y el 31 en capturas.

«Muy agradecido por la oportunidad que tuve en Dallas el año pasado», escribió Lawson. en su cuenta oficial X el 22 de octubre, apenas un día antes de firmar con los Ravens. «Realmente creo que soy el doble de jugador que el año pasado con una temporada baja saludable».