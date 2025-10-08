«El ex Eagles DC, Cards HC Gannon recibió una multa enorme».

Independientemente de lo que pienses sobre uno de los más controvertidos NFL interacciones entre jugadores y entrenadores en la banca en los últimos tiempos, el hecho irrefutable es que al final será el entrenador quien termine pagando por ello.

El Cardenales de Arizona multado al entrenador y ex Águilas de Filadelfia coordinador defensivo Jonathan Gannon $100,000 por un momento de fuego entre él y el corredor EMARI DEMERCADO en la Semana 5 durante un juego contra el Titanes de Tennessee.

El video viral del incidente muestra a Gannon en la banca de Arizona acercándose y luego gritándole a Demercado después de que soltó el balón justo antes de cruzar la línea de gol en lo que debería haber sido una carrera de touchdown de 72 yardas.

El encuentro está marcado por Gannon golpeando/empujando el brazo derecho de Demercado mientras camina, o incluso posiblemente imitando el acto de intentar quitar una pelota de fútbol.

“Simplemente les dije que dejé que el momento de lo que pasó me dominara allí”, dijo Gannon el lunes 6 de octubre, antes de que la multa bajara al día siguiente.

El error de Demarcado desencadena una salvaje remontada

El touchdown le habría dado al Cardenales una ventaja de 28-6 sobre los Titans con 12:40 restantes en el último cuarto.

Tras el error de Demercado, Tennessee se recuperó para ganar 22-21.

Gannon se convierte en el primer entrenador en jefe de la NFL en ser multado por un altercado con un jugador desde que la liga multó en ese momento.Bucaneros de la Bahía de Tampa entrenador Bruce Arians $ 50,000 por golpear con la mano el casco del safety Andrew Adams durante un juego de comodines en enero de 2022 contra el Águilas de Filadelfia» Josh Weinfuss de ESPN Escribió el 7 de octubre.

Cinco juegos después de su tercera temporada como entrenador en jefe de Arizona, Gannon tiene un récord general de 14-25 y la derrota los redujo a 2-3 en 2025.

Reacciones tremendamente diferentes al castigo de Gannon

La noticia de la disculpa de Gannon primero y luego de su multa pareció eclipsar uno de los mayores errores en el juego que jamás hayas visto en Demercado.

“Fuentes: Los Cardenales están multando a HC jonathan gannon $100,000 por su altercado en la banca con el corredor Emari Demercado, quien dejó caer el balón antes de cruzar la línea de gol el domingo en lo que habría sido una carrera de touchdown de 72 yardas”. Adam Schefter de ESPN escribió en su cuenta oficial de X. “No habrá más disciplina para gannon.”

También desató una tormenta en línea sobre si Gannon cruzó la línea o si su castigo fue el resultado de que una generación «más suave» se hizo cargo del poder. NFL.

“Multa a Michael Bidwill jonathan gannon por hacer algo que sucede en todos los niveles del fútbol, ​​desde la escuela secundaria hasta los profesionales, demuestra su ineptitud como propietario”. El reportero de los Cardenales Alex Clancy escribió en X. “Él piensa que está haciendo ‘lo correcto’ pero está haciendo una pseudo noticia nacional sin importancia… No pretendamos jonathan gannon «Fue el primer entrenador en jefe en criticar a un jugador en la banca a mitad del juego que cometió un gran error».

Otros atribuyen la culpa a la reacción de Gannon ante el error.

(Gannon) estaba completamente equivocado y él lo sabe”, dijo el ex NFL Jeff Saturday, centro All-Pro y analista de ESPN dijo en “Get Up” el 7 de octubre. «No le pones las manos encima a otro hombre de esa manera. Simplemente no lo haces».

“Para quienes llevan la cuenta en casa: jonathan gannon — Su equipo le impuso una multa de 100.000 dólares por estar justificadamente enojado con su jugador por ponerse por encima del equipo y cometer una ofensiva eliminable”, escribió Urinating Tree en su cuenta oficial X. “Emari Demercado — Sin consecuencias por su grave incompetencia… Toda una organización la Cardenales tener por ahí…