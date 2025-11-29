El ex director presidente de la ASDP comparte el emotivo momento cuando descubrió que estaba recibiendo rehabilitación del presidente Prabowo.

Jacarta – Ex director presidente PT ASDP Período de ferry de Indonesia 2017-2024, Ira Puspadewi cuenta el inolvidable momento en que supo que lo había conseguido rehabilitación del presidente Prabowo Subianto. Este momento ocurrió mientras esperaba romper el ayuno en el centro de detención de KPK.

Ira dijo anteriormente que la primera vez que fue detenido en el Centro de Detención de KPK, lo colocaron solo en una sala de aislamiento de 3×3 metros, oscura y sin ventanas, durante tres días. Después de eso lo trasladaron a una habitación más grande y se mezcló con otros prisioneros.

«La habitación que mencioné anteriormente fue la habitación de los primeros tres días, sí, porque hubo un proceso. Pero la siguiente es una habitación más grande, luego tenemos una sala común, un comedor. Gracias a Dios, hay un televisor allí», dijo Ira en la zona de Bekasi, Java Occidental, el sábado 29 de noviembre de 2025.



El ex presidente y director de la ASDP, Ira Puspadewi, respira aire libre

En ese momento, Ira estaba en ayunas. Mientras esperaba el momento de romper el ayuno, de repente vio en la televisión una noticia de última hora que mostraba la rehabilitación del caso que lo atrapó a él y a otros dos ex directores de la ASDP.

«Da la casualidad de que yo, más tarde caballeros (amigos de los directores de la ASDP), podemos contar la historia ustedes mismos, pero si estaba ayunando en ese momento, rompí el ayuno, luego estaba esperando el llamado a la oración del Magreb, y de repente hubo noticias de última hora y no pude comer», dijo.

Ira admitió que todavía no lo podía creer y sintió una mezcla de gratitud y emoción porque la noticia llegó inesperadamente. Recibió la noticia de recibir rehabilitación directamente a través de una transmisión televisiva.

«La lección es que cuando Dios quiere, en un clic cambia… después de esto de repente el Presidente dio -a través de sus manos el don de Dios- también se revirtió en un tiempo que yo tampoco sé», dijo

Mientras tanto, el ex director de Planificación y Desarrollo del PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, recibió por primera vez la noticia de la rehabilitación del presidente a través de un texto de televisión que transmitía en el centro de detención, que fue leído por sus compañeros de prisión.

«Así que después de la oración de Isha, luego frente al televisor, sí, porque las horas de televisión también tienen límites para los prisioneros. Luego mi amigo leyó el texto, al principio no lo creí. Porque el texto es muy corto», dijo Harry.