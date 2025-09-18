El ex director gerente de Taspen Antonius Kosasih se le exigió 10 años de prisión en un caso de inversión ficticio

Yakarta, Viva – ex presidente de PT Taspen (Persero) Antonius Kosasih exigido por 10 años de prisión por acusaciones inversión ficticia en PT Taspen en 2019.

Fiscal Público (Fiscal) de la Comisión de Eradicación Corrupción (KPK) Gilang Gemilang cree que Kosasih está demostrado legal y convincentemente culpable de cometer un acto criminal de corrupción juntos.

«La sentencia de la prisión se reduce por completo por la duración del acusado para ser detenido con una orden de que el acusado continuará siendo detenido en el centro de detención», dijo el fiscal mientras leía una carta de demandas en el juicio en el Tribunal de Corrupción del Tribunal del Distrito Central de Yakarta, jueves 18 de septiembre, 2025.

Además del encarcelamiento, Kosasih, quien en el caso fue presuntamente cometido corrupción mientras se desempeñaba como director de inversiones de PT Taspen en 2019, también se le exigió estar sujeto a una multa de Rp500 millones con las disposiciones si la multa no se pagó, entonces fue reemplazado (subsidiario) con encarcelamiento durante 6 meses.

Luego, el fiscal también exigió que Kosasih estuviera sujeto a delitos adicionales en forma de un pago de dinero de reemplazo de Rp29.15 mil millones; 127,057 dólares estadounidenses (EE. UU.); 283.002 dólares de Singapur; 10 mil euros; 1.470 Baht Tailandia; 30 libras británicas; 128 mil yenes japoneses; 500 dólares de Hong Kong; 1.26 millones ganaron Corea; y Rp2.87 millones.

«En el caso de que el acusado no tuviera una propiedad suficiente para pagar un dinero de reemplazo, fue reemplazado por un encarcelamiento por 3 años», dijo el fiscal.

Además de Kosasih, en el mismo juicio también se exigió demandas para el presidente presidente de PT IIM para el Ekiawan Heri Primaryanto 2016-2024, quien se creía que cometía corrupción junto con Kosasih.

Por lo tanto, se exigió que Ekiawan fuera encarcelado durante 9 años y 4 meses, una multa de Rp500 millones en 6 meses de confinamiento, y pagar un dinero de reemplazo por valor de Rp253.66 dólares estadounidenses subsidiarios de 2 años en prisión.

Por sus acciones, se exigió a los dos acusados ​​impuestos en el criminal como en el Párrafo 2 (1) Juncto Artículo 18 de la ley Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados y junto con la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal.

El fiscal considera las acciones de los dos acusados ​​que no apoyaron los programas gubernamentales en el contexto de erradicar la corrupción y la información contorneada en el juicio para que complicara pruebas, como una carga de demandas para Kosasih y Ekiawan.

Mientras que las condiciones de los dos que nunca han sido condenadas son cosas que se alivian antes de que se hayan acusado.

En ese caso, Kosasih y Ekiawan fueron acusados ​​de dañar el estado de RP1 billones. Se sospecha que ambos invierten conjuntamente en inversiones ficticias para enriquecer a sí mismos, a otros y a las corporaciones, causando pérdidas estatales.

En detalle, el caso enriqueció a Kosasih valorado en RP28.45 mil millones, 127,037 dólares estadounidenses (EE. UU.), 283 mil dólares de Singapur, 10 mil euros, 1,470 Baht Tailandia, 20 libras británicas, 128 yen japoneses, 500 Hong Kong en dólares y 1.26 millones de ganancias ganadas y enriqueciendo Ekiawan de 242,390 Dollars.

Además de los dos, la Ley contra la ley también enriquece a Patar Sitanggang de Rp200 millones, PT Insight Investment Management (IIM) de Rp44.21 mil millones y PT Pacific Sekuritas Indonesia Rp108 millones.

Varios otros partidos enriquecidos en el caso, a saber, PT KB Valbury Sekuritas Indonesia por valor de Rp2.46 mil millones, Sinar EMAS Sekuritas Rp44 millones y Pt Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (TPSF) RP150 mil millones.

Por sus acciones, los dos acusados ​​están amenazados con delitos penales en el párrafo del Artículo 2 (1) o el Artículo 3 JO. Artículo 18 de la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados y junto con la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal. (hormiga)