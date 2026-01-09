El ex director general del Ministerio de Finanzas, Isa Rachmatarwata, condenado únicamente a un año y medio de prisión, el fiscal general no se queda callado

Jacarta – Decisión El tribunal condenó al exdirector general de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, Isa Rachmatarwata, a 1 año y 6 meses de prisión en el caso de corrupción de seguros Jiwasrayaobtuvo respuesta de la Fiscalía General.

Esta sentencia se consideró muy inferior a las exigencias del Ministerio Público (JPU), que anteriormente pedía una pena de cuatro años de prisión. Con base en esta decisión, la Procuraduría General de la República abrió la oportunidad para presentar un recurso de apelación.

El director de Fiscalía de la Subprocuraduría de Delitos Especiales de la Fiscalía General de la Nación, Riono Budisantoso, afirmó que la importante diferencia entre las exigencias del fiscal y el veredicto del juez fue la base para considerar nuevas acciones legales.

«En general, el fiscal presenta acciones legales porque la decisión del juez no cumple con lo requerido», dijo el viernes 9 de enero de 2026.

Sin embargo, Riono enfatizó que la decisión de apelación no es definitiva. El fiscal aún está realizando un estudio en profundidad del veredicto leído por el tribunal.

«El fiscal aún está estudiando la decisión para decidir si apela o no», dijo Rioño.

Explicó que el fiscal tuvo siete días a partir de la lectura de la decisión para determinar los próximos pasos legales. Para su información, el Panel de Jueces del Tribunal Penal de Corrupción (Tipikor) del Tribunal de Distrito Central de Yakarta condenó a Isa Rachmatarwata a 1 año y 6 meses de prisión.

El exfuncionario del regulador financiero fue declarado culpable de cometer conjuntamente actos criminales de corrupción en la gestión de las finanzas y los fondos de inversión de PT Asuransi Jiwasraya durante el período 2008-2018.

Para ser conocido, Ministro de justicia nombró a Isa Rachmatarwata como sospechoso en el presunto caso de corrupción de Jiwasraya Insurance. Después de ser nombrado sospechoso por el Fiscal General, Isa fue inmediatamente detenido.

«En ese momento se desempeñó como Jefe de la Oficina de Seguros en Bapepam LK (Agencia de Supervisión del Mercado de Capitales y de Instituciones Financieras) 2006-2012. El interesado actualmente se desempeña director general «El presupuesto está en manos del Ministerio de Finanzas», dijo el entonces director de investigación del Fiscal General, Abdul Kohar, el viernes 7 de febrero de 2025.

Abdul Kohar dijo que se sospecha que Isa causó pérdidas al estado relacionadas con la gestión financiera y los fondos de inversión de PT Asuransi Jiwasraya. Dijo que las pérdidas sufridas se estimaron en 16,8 billones de rupias. La AGO detuvo a Isa durante los siguientes 20 días en el centro de detención de Salemba, sucursal de la AGO.

«Según el informe de la investigación, el cálculo de las pérdidas estatales para la recuperación financiera en PT Jiwasraya para 2008-2018 ascendió a 16.807.283.375.000 IDR», dijo Abdul Kohar.