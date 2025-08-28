El ex director de personal compara el novato de los Falcons con el monstruo

El Atlanta Falcons fueron criticados por muchos (específicamente Mel Kiper, Jr.) para cambiar de nuevo en la primera ronda del Draft de la NFL 2025 y seleccionar Edge Rusher James Pearce, JR. fuera de la Universidad de Tennessee.

Louis Riddick de ESPN no era uno de ellos. De hecho, el ex director de personal profesional recientemente hizo una predicción audaz durante un segmento de ESPN y predijo que Pearce se destrona Bengals de Cincinnati extremo defensivo Trey Hendrickson como el líder de la NFL.

«No sé cuántas personas saben este nombre» Riddick dijo. «Si eres un Draftnik como nosotros, sabes cómo es James Pearce Jr.

El año pasado, 17.5 capturas lideraron la liga Y podría tomar un esfuerzo similar de Pearce para ganar el título este año.

Riddick compara a James Pearce con el fanático

El Titanes de Tennessee Redactó a Jevon Kearse en la primera ronda del Draft de la NFL de 1999 de la Universidad de Florida. Mientras aterrorizaba a los mariscales de campo de la NFL opuestos por la melodía de 14.5 capturas como novato, obtuvo el apodo de «The Freak».

Riddick cree que Pearce podría ser Kearse 2.0.

«De todos los informes allá abajo [Atlanta]Ha sido desbloqueable en el campo de entrenamiento. Dije durante el draft, si recuerdas, me recordó a Jevon Kearse, ‘The Freak’, el monstruo original que solía jugar para los Titanes. Este niño justo aquí puede resolver todos los problemas de pases de Atlanta que han tenido durante los últimos cuatro o cinco años «.

Kearse tenía 74 capturas En 122 comienza en el transcurso de 11 años en la NFL. Si Pearce puede obtener incluso una parte de eso, los Falcons se alegrarán de haber hecho el intercambio.

James Pearce ha demostrado que tiene una ventaja

La mayoría de los fanáticos de los Falcons están al tanto de la pelea del campamento de entrenamiento que tuvo lugar hace un par de semanas. Bueno, Pearce estaba en el medio, encerrando con el guardia izquierdo Matthew Bergeron. Tiene un poco fuera de controlPero los dos jugadores estaban separados.

«Estamos tratando de desarrollar una cultura, un estilo de juego, seguro, y parte de eso es la violencia con la que jugamos y la agresión, la urgencia y todo eso», dijo el coordinador defensivo de los Falcons, Jeff Ulbrich. «Hoy, a veces, fue demasiado lejos, y tenemos que aprender a manejar eso».

Los Halcones como ese incendio (y Lord sabe que su defensa podría usarla … especialmente en el pase) y el entrenador en jefe Raheem Morris dijo por eso que lo reclutó.

«Cuando hablas de apresurar al pasador, estás hablando de algunos de estos grandes corredores de pases de los que hablamos, ya sea Aaron Donald, ya sea que estés hablando de von Miller, ya sea que estés hablando de Warren Sapp o que estás hablando de Simeon Rice», dijo Morris.

«Cualquiera de estos tipos que han apresurado al pasador, tienen un poco de ventaja, y parte de todo nuestro draft, parte de toda nuestra filosofía, parte de nuestra práctica, parte de nosotros convirtiéndonos en un equipo que queremos ser y salir y hacer algunas de estas cosas es adquirir jugadores con algo de ventaja natural».