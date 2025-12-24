El ex Commanders No. 2 escogió a Chase Young, el mejor desaire al Pro Bowl

Una de las cosas más increíbles sobre el Comandantes de Washington El éxito instantáneo en 2024 en el camino hacia el Juego de Campeonato de la NFC fue cómo pudieron llegar tan lejos sin esencialmente ninguna selección de primera ronda en su lista, salvo el mariscal de campo novato y la segunda selección general. Jayden Daniels.

Para que quede claro, eso no se debió a la falta de selecciones de primera ronda. No, los Commanders acaban de tener una racha de 5 años de selecciones de primera ronda que probablemente deban estudiarse para determinar exactamente qué tan malo fue y qué poco sacaron de ellos. 6 picks en 5 años de 2019 a 2023 que ya no estaban en su plantilla al final de la temporada 2024.

Ninguno de ellos.

El mayor fracaso del grupo, selección general número 2 de 2020 y corredor de ventaja persecución jovenParece estar recuperando su carrera, por fin, con una franquicia diferente.

Ben Solak de ESPN incluyó a Young entre sus principales desaires al Pro Bowl en su segunda temporada con el Santos de Nueva Orleanscon Solak proponiendo que Young debería haber sido uno de sus elegidos como corredor de ventaja en lugar de Rams de Los Ángeles corredor de borde Byron joven.

“Un intercambio de joven por joven sería defendible dependiendo de cómo se divida los argumentos”, escribió Solak el martes 23 de diciembre. “Byron joven es sin lugar a dudas el mejor defensor en carrera. Chase Young juega un juego en el campo que lo saca de la defensa terrestre, mientras que Byron es uno de los corredores de borde más impactantes detrás de la línea de golpeo. Pero Chase tiene uno de los ritmos de salida, tiempo de presión y presión más rápidos de todos. NFL cazamariscales… también el único jugador de alto impacto en la cartera de cazamariscales de los Saints”.

Los comandantes eliminaron las selecciones de primera ronda en 2024

Los Commanders tuvieron una racha en 2024 en la que se deshicieron de tres increíbles selecciones anteriores de primera ronda en el transcurso de 4 meses.

Comenzó cuando el receptor abierto y la selección de primera ronda de 2022 (N° 16 en general) Jahan Dotson fue comercializado a la Águilas de Filadelfia en agosto.

A continuación, apoyador y selección de primera ronda de 2021 (N° 19 en general) Garantía Davis fue liberado en octubre, luego esquinero y selección de primera ronda de 2023 (N° 16 en general) Emmanuel Forbes fue lanzado en noviembre.

A esto le siguió el intercambio de la selección de primera ronda de 2019 y del corredor de ventaja. Sudor Montez hacia Osos de chicago y canjear a Young por 49ers de San Francisco en 2023.

Saints destrozados por dar a jóvenes 51 millones de dólares

El enorme día de pago de Young con los Saints antes de esta temporada fue considerado uno de los peores contratos de agente libre de la NFL en el ciclo 2025.

En 2024, Young jugó 17 partidos sin ser titular y terminó con 31 tacleadas, 5,5 capturas y 8 TFL ya que los Saints terminaron la temporada con un récord de 5-12 y se perdieron los playoffs por cuarta temporada consecutiva.

Todo eso explica por qué Kristopher Knox de Bleacher Report colocó el nuevo acuerdo de Young en la parte superior de su lista de los “mayores errores contractuales” de la NFL en la temporada baja de 2025.

En sus primeras cinco temporadas, Young nunca terminó por encima del puesto 27 en la NFL en capturas. En 4 temporadas con los Commanders, Young se perdió 24 partidos debido a lesiones.

«Dado el historial de lesiones de Young y el estado de la franquicia de los Saints, su extensión representaba un riesgo muy innecesario», escribió Knox el 21 de julio. «Young tiene sólo 26 años y todavía tiene el potencial de convertirse en un titular confiable, pero el dinero de New Orleans se habría gastado mejor en otra parte».