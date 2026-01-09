Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) nombró al ex Ministro de Religión (Menag) Yaqut Cholil Qoumas como sospechar presunto caso de corrupción soñar no viene.

Con respecto a este asunto, el miembro del Comité Especial de Derechos de Investigación para el Hajj RPD RI en 2024, Luluk Nur Hamidah, expresó su apoyo al Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) en este caso.

«Apoyo plenamente el proceso legal llevado a cabo por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, aunque la determinación del sospechoso parece larga y lenta. Sin embargo, esto garantiza que el Estado esté presente para cumplir el sentido de justicia de millones de peregrinos y restaurar la confianza pública en la implementación de la peregrinación Hajj», dijo Luluk en su declaración, citada por ANTARA, el viernes 9 de enero de 2026.

Aparte de eso, dijo que la designación de Yaqut como sospechoso en un presunto caso de corrupción relacionado con la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024 también confirmó la advertencia del Comité Especial de la RPD hace algún tiempo.

«Considero que el nombramiento de Yaqut Cholil Qoumas, ex ministro de Religión, como sospechoso en el supuesto caso de desviación de la cuota del Haj confirma que las advertencias del Comité Especial hasta ahora no carecen de fundamento», afirmó.

Él explicó que Comité Especial del Hayy La RPD había encontrado previamente serios indicios de falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la cuota del Hajj, especialmente en la política de cuotas adicionales en 1445 Hégira/2024 d.C.

Dijo además que la designación de Yaqut como sospechoso debe interpretarse en el sentido de que la ley se aplica de manera justa y equitativa.

«Cualquier abuso de autoridad en la gestión de la cuota del Hajj, y del Hajj en su conjunto, debe considerarse una grave violación de la justicia y del mandato del Estado», advirtió.

Como se informó anteriormente, el 9 de agosto de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que comenzaría a investigar el caso de las cuotas del Hajj.

El 11 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció un cálculo inicial de las pérdidas estatales en este caso de más de 1 billón de IDR e impidió a tres personas viajar al extranjero durante los próximos seis meses.

Los impedidos fueron el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex como ex miembro del personal especial durante la era del Ministro de Religión Yaqut Cholil, y Fuad Hasan Masyhur como propietario de la oficina organizadora de Hajj Maktour.