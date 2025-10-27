El ex comandante RB Adrian Peterson arrestado nuevamente en Texas

Suma un capítulo más al triste drama en el que se ha convertido la vida post-fútbol del ex Comandantes de Washington corredor y Jugador Más Valioso de la NFL de 2012, Adrian Peterson.

Según TMZ, Peterson fue arrestado por DWI y cargos de armas en Texas el domingo 26 de octubre.

Es el segundo arresto por DWI en 2025 para Peterson, quien fue arrestado en abril en Minnesota por un cargo de DWI luego de su aparición en un NFL proyecto de partido.

Peterson fue redactado por el Vikingos de Minnesota con la selección general número 7 en el Draft de la NFL de 2007. Jugó para los Vikings de 2007 a 2016 y jugó para los Commanders en 2018 y 2019.

Desde TMZ: «Según los registros en línea, Peterson fue arrestado en Sugar Land, Texas, alrededor de las 10 a. m. hora local del domingo. Fue acusado de un cargo de DWI y un cargo de porte ilegal de un arma. Este es el segundo arresto de Peterson por DWI este año después de que lo arrestaron en Minnesota en abril, poco después de la fiesta del día del draft de los Vikings, cuando un oficial de policía afirmó que lo vieron yendo a 83 en una zona de 55 MPH poco después de las 3 a. m. «.

Peterson es de Palestina, Texas, que está a unas 3 horas al norte de Sugar Land.

La historia de problemas fuera del campo del ex MVP de la NFL

Peterson, siete veces All-Pro de la NFL y siete veces Pro Bowler, lideró la NFL en carreras terrestres en tres ocasiones y fue seleccionado para el equipo All-Decade de la NFL para la década de 2010.

También tiene el récord terrestre de la NFL en un solo juego con 296 yardas en un juego de 2007 contra los Cargadores de San Diego.

Peterson jugó 15 temporadas en la NFL desde 2007 hasta 2021 y terminó su carrera con aproximadamente 103,2 millones de dólares en ganancias profesionales.

En septiembre de 2024, Según ESPNun juez de Houston ordenó a Peterson, nativo de Texas, confiscar bienes en su casa de Missouri City, Texas, por un deuda estimada de 12 millones de dólares. El juez asignó un síndico designado por el tribunal y agentes para que fueran a la casa y garantizaran una transferencia pacífica de bienes.

En 2014, Peterson fue acusado formalmente en el condado de Montgomery, Texas, de lesiones imprudentes o negligentes a un niño. Fue acusado de golpear a su hijo de 4 años con la rama de un árbol y causarle “lesiones similares a cortes” al cuerpo del niño.

Peterson finalmente fue suspendido por todos los juegos menos uno de la temporada 2014 después de que se declaró sin oposición a un cargo menor de agresión imprudente para evitar la cárcel.

En 2018, a Peterson se le ordenó devolver el dinero a un banco de Minnesota después de impago de un préstamo de 600.000 dólares. En 2019, se le ordenó pagar a un acreedor en Minnesota 2,4 millones de dólares.

Extraña pelea por un juego de póquer en Texas

TMZ publicó un video de Peterson el 19 de junio que lo mostraba involucrado en una pelea a puñetazos impulsada por el alcohol. en una sala de póquer de Houston.

En la pelea, Peterson y otro hombre intercambian golpes, y Peterson lleva la peor parte al principio antes de caer y parece golpearse la cabeza con una silla. Peterson se recupera de la caída, se levanta y lanza varios golpes antes de que se interrumpa la pelea.

Poco después de la pelea, Peterson anunció que pelearía contra el hombre de la pelea de póquer, Joe “Baby Joe” Castaneda. en un combate de boxeo de celebridades.

No se ha anunciado una fecha oficial para esta especie de revancha.