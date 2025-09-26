El ex CJi Chandrachud aclara su decisión sobre "Babri Masjid Profess







Poniendo luz sobre su juicio que cambió la estructura política y sentimental de la India, ex CJI Tu Chandrachud Dice que el caso de Ayodhya se decidió no sobre la base de la fe sino en evidencia y principios legales.

El ex Presidente del Tribunal Supremo de la India, DY Chandrachud, también aclaró que sus comentarios de que «la erección del Babri Masjid fue un acto fundamental de profanación», dado a un portal de medios, se ha sacado de contexto. Además, destacó que la interpretación incorrecta de sus declaraciones de las personas condujo a la disputa de Ayodhya.

Mientras hablaba en el Cónclave en Mumbai el jueves, el ex CJI afirmó: «Lo que está sucediendo en las redes sociales es que las personas levantan una parte de la respuesta y la combinan con otra parte, eliminando por completo el contexto», como cita la agencia de noticias ANI.

Arrojar luz sobre la sentencia de la Corte Suprema sobre el Ram Janmabhoomi Babri Masjid Case, Chandrachud dijo que la mayoría de las personas no han leído el juicio a fondo; Aún así, tienden a expresar opiniones sobre las plataformas de redes sociales sin leer el documento del veredicto.

Chandrachud dijo: «La sentencia tenía 1,045 páginas porque el registro del caso era de más de 30,000 páginas. La mayoría de las personas que lo critican no han leído el juicio. Es fácil publicar opiniones en las redes sociales sin leer el documento completo», según ANI.

«No debemos olvidar lo que sucedió en la historia. Estos hechos fueron parte de la evidencia que consideramos en el caso», agregó el ex CJI.

El juez Chandrachud fue parte del banco de cinco jueces que despejó el camino para la construcción de un templo Ram en Ayodhya.

El ex CJI Chandrachud también señaló que en las plataformas de redes sociales, la independencia judicial ha tomado una ruta binaria, y así es como las personas en estos días están etiquetando a los jueces.

Agregó: «A menos que un juez decida cada caso de acuerdo con la visión ideológica de un internautín, no se considera independiente. La independencia también se considera que solo decide casos contra el gobierno. Pero si decide incluso un caso a favor del gobierno, se le llama» progubernamental «, como ANI.

El ex presidente del Tribunal Supremo de la India, DY Chandrachud, también enumeró ejemplos de casos en los que se dio el veredicto contra el gobierno, incluido el caso de los bonos electorales, el caso de estado de la minoría de la Universidad Musulmana de Aligarh y el caso Aadhaar veredicto.

Cuando se le preguntó si admitió públicamente la oración antes de que un fallo tan significativo violara el principio constitucional de la neutralidad judicial, Chandrachud enfatizó que «todos los días, los jueces ingresan a una zona de conflicto. Rezo o medito cada mañana para traer paz y equilibrio a mi trabajo», informó Ani.

Chandrachud, mientras expresaba sus creencias religiosas, dijo que recitaba el mantra Navkar cada día mientras servía como Presidente del Tribunal Supremo y había visitado varios lugares religiosos, incluido un Dargah durante su tiempo en el Tribunal Superior de Allahabad y una iglesia durante las visitas a Goa.

Él dijo: «Mi creencia permite que el espacio para que otros crean de manera diferente. No hay nada de malo en la reflexión o la oración tranquila que ayude a un juez a hacer justicia con una mano uniforme». Aclaró que tales prácticas personales están protegidas por la Constitución, que garantiza a cada individuo, incluidos los jueces, el derecho a la creencia, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





