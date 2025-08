El ex CEO Efishery Gibran Huzaifah es sospechoso de obtener fondos de RP. 15 mil millones con otros dos antiguos jefes, este es su papel

Yakarta, Viva – Role CEO de EKS Efisherery, Gibrán Huzaifah, en el caso de las acusaciones fraude y malversación de fondos inversión En la compañía de tecnología de acuicultura se reveló.

Gibran no está solo. Otros dos ex funcionarios, a saber, Angga Hadrian Raditya (ex vicepresidente Efishery) y Andri Yadi (ex vicepresidente de financiamiento de cultivo de efishery) también fueron arrastrados al vórtice de casos que ahora están siendo investigados por el aparato.

Se sospecha que los tres colaboran con fraude y malversación de fondos que está directamente relacionado con el proceso de entrada de fondos de inversión en el cuerpo de efisoro. Esto fue revelado por el director de delitos económicos especiales de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, el general de brigada Helfi Assegaf.

«Los tres colaboraron, juntos para cometer fraude y malversación de fondos del proceso de inversión en PT Efishery», dijo, el miércoles 6 de agosto de 2025.

Director de delitos económicos especiales de investigación criminal de la policía General Helfi Assegaf Foto : Antara/Nadia Putri Rahmani

Según el general de brigada Helfi, el modo utilizado por Gibran y dos de sus colegas es marcar el valor de inversión para que parezca más grande que la verdad.

«Por marca la inversión», dijo.

A partir de los resultados de la investigación provisional, la cantidad de fondos que los tres malversaron con éxito se estimó en RP15 mil millones. Sin embargo, este número aún puede aumentar con una mayor profundización de los investigadores.

«Para el principio, podemos probar 15 mil millones. Debido a que todavía es todo el proceso, sigue siendo un proceso de profundización», dijo.

Para tener en cuenta, el ex CEO de Efishery, Gibran Huzaifah, fue detenido oficialmente por investigadores de la Dirección de delitos Económicos Especiales (Dirtipideksus) de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional.

Inicialmente fue arrestado involucrado en un caso de presunto malversación de fondos en el proceso de adquisición de compañías de tecnología en 2024. Esto fue confirmado por el director de Tipideksus Bareskrim Polri, general de brigada de la policía Helfi Assegaf.

«Sí, correcto (ha sido detenido)», dijo, el martes 5 de agosto de 2025.