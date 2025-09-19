El ex CEO de Disney, Michael Eisner, critica la suspensión de Jimmy Kimmel

Michael Eisnerel primero Disney CEO que salió de la compañía hace 20 años, criticó a su antiguo empleador y, implícitamente, al actual jefe Bob cuando – Sobre la suspensión de ABC Jimmy KimmelEl espectáculo nocturno «indefinidamente».

«¿Dónde se ha ido todo el liderazgo?» Eisner escribió en una publicación sobre x viernes. «Si no fuera por los presidentes universitarios, los socios de gestión de la firma de abogados y los directores ejecutivos corporativos que se enfrentan a los matones, ¿quién asumirá la Primera Enmienda?»

Eisner continuó, «la» suspensión indefinida «de Jimmy Kimmel inmediatamente después del presidente de la amenaza agresiva pero hueca de la FCC de la compañía de Disney es otro ejemplo de intimidación fuera de control.

Eisner agregó: «Por el camino, para el registro, este ex CEO encuentra a Jimmy Kimmel muy talentoso y divertido».

Los representantes de Disney no respondieron a una solicitud de comentarios.

El mandato de Eisner en Disney se superpuso un poco con «¡Jimmy Kimmel Live!» Eisner, que ahora tiene 83 años, fue nombrado CEO de Disney en 1984 y anunció planes para renunciar al papel en 2004 antes de renunciar oficialmente en septiembre de 2005. «Kimmel» debutó en enero de 2003.

El año pasado, cuando Disney estaba en medio de Nelson Peltz Proxy Fight para obtener asientos en el tablero, Eisner dio su pleno apoyo a Iger. En marzo de 2024, Eisner dijo: “Trayendo a alguien que no tiene experiencia en la empresa o en la industria para interrumpir a Bob [Iger] Y su eventual sucesor es jugar no solo con fuego sino también terremotos y huracanes. La compañía ahora está en excelentes manos y los accionistas de Disney deben votar por la lista de Disney ”.