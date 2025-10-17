El ex Canuck denuncia al centro en dificultades Elias Pettersson

Hubo que esperar hasta el primer tiempo del cuarto partido para Canucks de Vancouver centro Elias Pettersson Finalmente pasó el disco por delante de un portero.

El problema es que era su propio portero.

A las 4:29 del primer tiempo del partido del jueves en Dallas, el extremo de los Stars, Mavrik Bourque, disparó un pase hacia Radek Faksa frente a la portería, pero Pettersson, estirándose hacia atrás para interrumpir el juego, en lugar de eso desvió el disco Más allá de Thatcher Demko. Y ese momento resume lo que ha sido un comienzo de temporada difícil para el sueco de 26 años.

‘Eso es muy duro’: Jannik Hansen ofrece una visión mordaz del comienzo de Elias Petterson

En cuatro partidos, Pettersson tiene sólo dos asistencias y, quizás lo más alarmante, ha generado sólo cuatro tiros a portería. Eso no augura nada bueno para un equipo de Vancouver que aspira a llegar a los playoffs por segunda vez en tres temporadas, después de haber conseguido sólo un puesto en la postemporada en las ocho temporadas anteriores. Durante una aparición el martes en “The People’s Show” en Sportsnet 650, el ex delantero de los Canucks, Jannik Hansen, enfatizó que el equipo llegará sólo hasta donde Pettersson pueda llevarlos.

“Si lo miras simplemente desde la perspectiva de ‘¿van a llegar los Canucks a los playoffs?’ Si esa es la pregunta que me estás planteando, entonces no necesito mirar [other things]Miro directamente al número 40″, dijo Hansen. «¿Puede llevar a este equipo a alguna parte? Porque sin un centro número uno, no llegarás allí. Es así de simple”.

Desafortunadamente, dijo Hansen en este momento, Vancouver no parece tener un centro número uno.

“Y eso es muy duro porque sólo han pasado tres juegos (ahora cuatro) y comencé [the segment] diciendo: ‘¿Por qué estamos haciendo esto ya?'», dijo Hansen. «Pero el tamaño de la muestra que tenemos del año pasado, el año anterior, es más de lo mismo en este momento. Y esa es la parte que es un poco preocupante”.

Los analistas de hockey de TSN expresan su preocupación por las continuas luchas de Elias Pettersson

Los analistas de TSN Hockey Jamie McLennan y Frankie Corrado están de acuerdo. Como parte de un segmento de «Algo o nada» para Domino’s «That’s Hockey», ambos afirmaron que el comienzo de temporada de Pettersson es definitivamente algo… y no del tipo bueno.

“Todo el mundo pregunta: ‘¿Cuándo aparecerá Pettersson y marcará la diferencia?’”, dijo McLennan. «Ha sido algo invisible en la primera [four] juegos. Necesita ser mucho mejor”.

Es particularmente preocupante después de una temporada 2024-25 durante la cual Pettersson anotó solo 45 puntos (15 goles, 30 asistencias) en 64 partidos. Esto después de firmar un Extensión de contrato por ocho años y 92,8 millones de dólares. con los Canucks el 2 de marzo de 2024.

«Es un largo camino hasta ahora para que Elias Pettersson no cumpla con su contrato», dijo Corrado. “Se trata de un tipo que gana 11,6 millones de dólares y ahora la pregunta en Vancouver es: ‘¿A quién podemos poner con él para que siga adelante?’ Para un tipo que gana tanto dinero, la pregunta debería ser al revés: ¿Con quién puedo poner a Elias Pettersson para que se ponga en marcha? Pero ahora, están viendo una situación en la que, ¿pones a Evander Kane y Connor Garland en la misma línea que Elias Pettersson para arrastrarlo un poco más a la pelea? Es preocupante que hagan esas preguntas sobre un tipo que gana tanto dinero y es el mejor centro de un equipo que es bastante delgado en la mitad de la tabla. hielo.»

Y con 78 juegos restantes, podría ser un invierno largo y frío para los fanáticos de los Canucks.

“Sin un pívot número uno, un verdadero centro número uno, simplemente no podrás entrar [the playoffs]», dijo Hansen. «Así que puedes mirar a Petey y decir: ‘¿Puede Petey llevar a este equipo en la dirección que necesita?’ Tendremos suficiente profundidad en la puntuación, tendremos suficientes atributos de penalización, ojalá el juego de poder haga clic, ojalá [Jake] DeBrusk y [Brock] Boeser marcará entre 25 y 30 goles cada uno, entonces eso debería ser suficiente para llevar a Vancouver allí, si tienen un pívot número uno”.