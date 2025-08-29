El ex Broncos QB Wilson llamó a la «copia de seguridad más importante de la NFL»







Cuando pensamos en el quarterback Zach Wilson Dirigido a la temporada 2025, las vibraciones son totalmente diferentes de lo que eran hace un año.

Dirigido a 2024, la ex selección general No. 2 mantenía su carrera en soporte vital con el Broncos de Denverquien obtuvo Wilson y una selección de la séptima ronda de 2024 del Jets de Nueva York a cambio de una selección de sexta ronda de 2024 en abril de 2024.

Un año y algunos cambios después, la carrera de Wilson parece que está en un camino muy diferente. Después de pasar un año obediente enterrado en la tabla de profundidad para los Broncos detrás de Rookie Bo nix y Jarrett StidhamÉl es el claro QB2 en el Miami Dolphins detrás Trasero.

Brent Sobleski de Brenter Report Llamado Wilson, el mariscal de campo de respaldo más importante de la NFL se dirigió a 2025 después de que firmó un contrato de 1 año y $ 6 millones con los Dolphins el 10 de marzo.

«Zach Wilson puede ser el respaldo más importante en la NFL considerando a quién respalda esta temporada», escribió Sobleski el 28 de agosto. «El historial de lesiones de Tua Tagovailoa, específicamente conmocusiones, está bien documentado. No hay quarterback en la NFL que parece más propenso a una lesión que Tagovailoa debido a su historia de llevar los éxitos a la cabeza, una historia que muchos piensan que ya debería haber terminado su carrera en la NFL. Tua sufrió una lesión cerebral traumática en esta obra, sin duda. Su brazo derecho muestra la «postura de esgrima» que indica pérdida de conciencia y está en el final severo en el #conmoción cerebral espectro. Ha terminado por la noche y debe perderse el próximo juego.pic.twitter.com/3ur62qfblh – Chris Nowinski, Ph.D. (@Chrisnowinski1) 13 de septiembre de 2024 Wilson se cayó en 3 temporadas como titular de los jets Wilson ya ha sido un mariscal de campo titular de la NFL una vez, en 3 temporadas con el Jets de Nueva York De 2021 a 2023 después de que fue seleccionado fuera de BYU en el número 2 en general y firmó un contrato de novato de 4 años y $ 35.1 millones. El primer bocado de Wilson en la manzana inicial no fue bien: fue 12-21 y fue banca 2 de las 3 temporadas antes de ser intercambiado a los Broncos. De los 5 quarterbacks seleccionados en la primera ronda del draft de 2021, solo una, la selección general No. 1 Trevor Lawrence, permanece con el equipo que lo eligió. Spotrac proyectado Valor de mercado actual de Wilson Como contrato de 1 año y $ 3.3 millones en 2025, un número que casi duplicó. Broncos tenía elección entre Stidham y Wilson Es un testimonio de Wilson y el cuerpo técnico de los Broncos que pasó de una altura a la mercancía en una temporada en la que nunca jugó instantáneas fuera de los juegos de pretemporada. También presentó una opción a los Broncos Se dirigió a 2025 con Stidham y Wilson volviendo opciones de copia de seguridad de agentes libres codiciadas. Aunque los Broncos finalmente fueron con Stidham en un contrato de 2 años y $ 12 millones, lo que refleja un valor de mercado similar a Wilson. Desde Bloqueado en broncos Podcast en febrero: «Todo lo que tiene todo aquí para Zach Wilson, y nadie está hablando lo suficiente … ¿Ves que Denver mira el mercado de la agencia libre en QB para decirle, oye, estos son los tipos que queremos traer como copias de seguridad como una copia de seguridad, no tiene sentido necesariamente ir con un tipo más antiguo en este momento. Creo que con Zach Wilson, que es joven con Traits y Skills Sets to the Bo Nix. para mantener el status quo ofensivamente «.









