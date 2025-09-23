El ex banquero de 78 años pierde Rs 23 millones de rupias después de estar bajo «paro digital»







Un banquero retirado perdió toda su vida de vida ante un grupo de estafadores digitales, Gastar más de un mes bajo intimidación constante antes de que terminara su terrible experiencia.

Naresh Malhotra, de setenta y ocho años, se limitó a su casa bajo lo que describió como un «paro digital», y se le permitió salir solo para visitar bancos y transferir fondos a los estafadores, que se hicieron pasar por oficiales de la Dirección de Control (ed) y la Oficina Central de Investigación (CBI), informó la agencia de noticias PTI. Cuando terminó la estafa, Malhotra había perdido Rs 23 millones de rupias.

El 1 de agosto, Malhotra recibió una llamada de un hombre que afirmaba representar a una compañía de conexión móvil. La persona que llamó alegó que su Tarjeta Aadhaar había sido mal utilizado en Mumbai para obtener una conexión vinculada a casos de financiación terrorista.

«Me dijeron que necesitaba hablar con la policía de Mumbai, y si las autoridades aprobaron, la conexión continuaría; de lo contrario, se desconectaría y se informó el asunto», dijo Malhotra a PTI.

La llamada fue desviada a las personas que se hacían pasar por Policía de Mumbai Los oficiales, que insistieron en comunicarse a través de WhatsApp, informó PTI.

«Me presionaron, alegando que mi Aadhaar estaba vinculado a la financiación del terror, las actividades terroristas y otros delitos graves», dijo. Los impostores también le advirtieron que no informara a nadie, incluida su familia, o ellos también serían tratados como coacusados.

El estafador Inicialmente buscó información sobre los ahorros de Malhotra.

«Preguntaron cuánto tenía en mis cuentas bancarias. Dije alrededor de Rs 14 lakh. Me dijeron que lo transfiriera para ‘verificación’, asegurándome de que sería devuelto», relató.

Después de cada transferencia, los estafadores le enviaron certificados falsificados que pretendían ser del Banco de la Reserva de la India (RBI), informó PTI. A medida que sus demandas crecían, preguntaron sobre sus fondos mutuos, planes de inversión sistemáticos (SIPS) y otros activos, alegando que los estaban verificando bajo Tribunal Superior de Bombay pautas.

«Dijeron que verificarían primero el 25 por ciento de mis activos, luego procederían con el resto. Amenazaron que mi familia sería nombrada coacusada si no cumpliera», dijo Malhotra.

Bajo presión constante, visitó tres bancos, liquidó sus inversiones y transfirió los ingresos a las cuentas proporcionadas por los estafadores. Cada vez, emitieron más certificados RBI falsos. Entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre, fue confinado a su casa, aventurándose solo para banco visitas.

El 14 de septiembre, los estafadores afirmaron que el oficial de policía de Mumbai que investigaba su caso estaba comprometido y exigió que otros 5 millones de rupias, supuestamente en nombre de la Corte Suprema, se depositaran en un banco privado en Bengala Occidental. Malhotra se negó, diciendo que se acercaría directamente a la policía. Después de esto, las llamadas se detuvieron abruptamente.

El 19 de septiembre, Malhotra se acercó a las autoridades, al darse cuenta de que había sido defraudado. «Pasé mi vida de ahorro de seguridad para mi vejez. En un mes, todo desapareció porque confié en las personas equivocadas. Espero que mi historia sirva como advertencia», dijo, conteniendo las lágrimas.

La Unidad de Fusión de Inteligencia y Operaciones Estratégicas (IFSO) de la policía de Delhi, que maneja los casos de fraude cibernético, está investigando. Hasta ahora, la policía ha congelado Rs 2.67 millones de rupias en varias cuentas.

«Los fondos se colocaron en capas en múltiples cuentas y se retiraron de diferentes partes del país para evadir la detección. Se utilizaron más de 4.000 cuentas para desviar el dinero», dijo un oficial privado de la investigación. «Romperemos el caso pronto y arrestaremos a los que están detrás de la estafa».

(Con entradas PTI)





