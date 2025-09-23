El ex bancos de Steelers QB podría ser inminente: informe

El Pittsburgh Steelers ‘ El dúo de mariscal de campo titular 2024, Russell Wilson y Justin Fields, no tienen un comienzo muy fuerte de la temporada 2025 con el Gigantes de Nueva York y Jets de Nueva York.

Entrando en la semana 4, Wilson y Campos son un 0-5 combinado en los juegos que comenzaron. Y sus equipos son 0-6 combinados en general.

Además de eso, Wilson podría estar en banca para la selección de primera ronda de los Gigantes Jaxson Dart o veterano Jameis Winston Tan pronto como esta semana, según miembros del NYG Beat.

“Brian Daboll nuevamente no comprometido sobre si Russell Wilson comenzará el domingo vs. [Los Angeles] Cargadores«, ESPN NYG Beat Reporter Jordan Raanan publicó el 22 de septiembre. «Están ‘pasando por la cinta ahora mismo y evaluarán todo’, [head coach Brian Daboll] dicho. Los gigantes están evaluando cada posición «.

Más tarde, Raanan aclaró que el entrenador en jefe de los Gigantes «dejó la puerta para hacer un cambio de QB».

Daboll dejó la puerta para hacer un cambio de QB. Bizarre de prensa. Cuando se le preguntó si Jaxson Dart ya había alcanzado todos los puntos de control: «Bueno, lo pusimos en el juego las últimas dos semanas. Así que no poner a nadie en el juego con el que no nos sentimos seguros». https://t.co/36oiyborvp – Jordan Raanan (@jordanraanan) 22 de septiembre de 2025

«Bizarre de prensa», agregó Raanan. “Cuando se le preguntó si Jaxson Dart ya había alcanzado todos los puntos de control, [Daboll replied:] Bueno, lo pusimos en el juego las últimas dos semanas. Así que no pondríamos a nadie en el juego con el que no nos sentimos seguros «.

Después de presenciar el mismo intercambio de conferencias de prensa, Sny’s Connor Hughes también pesó.

«Brian Daboll no es un idiota cuando se trata de los medios», escribió Hughes. «Entiende lo que hace el no compromiso el lunes. Si Russ comenzara al 100% contra los Chargers, lo habría dicho (como lo hizo después de la semana 1). Dart se convierte en una no historia. Responder cosas como esta crea historias, titulares, etc. Esto hace que un cambio de QB parezca muy posible».

El atlético Y Duggan estuvo de acuerdoReaccionando: «Entonces, después de escuchar el prensador completo de Daboll, tienen que hacer un cambio de QB y simplemente no está listo para anunciarlo».

Parece que el banco de Wilson es inminente.

Los fanáticos y los medios de los Gigantes han visto suficiente de los antiguos QB de Steelers Russell Wilson, quieren que Jaxson Dart comience en la Semana 4

Además de Daboll, insinuando que podría venir un cambio de QB, los fanáticos de los Gigantes y los miembros seleccionados de los medios pidieron DART después de una áspera salida de la Semana 3 contra la Jefes de Kansas City. ¿Suena familiar?

Jaxson Dart al menos en teoría confiará en los lanzamientos en el medio y ayuda con el juego Run que Russell Wilson no ha hecho. Todo un signo de interrogación hasta que lo veamos realmente jugar, pero los gigantes no lo sacaron de Wilson nunca – Bobby Skinner (@bobbyskinner_) 22 de septiembre de 2025

Wilson no pudo mover el balón contra la defensa de los Chiefs el domingo por la noche del domingo Terminando con Solo 160 yardas aéreas y 2 intercepciones. En poco tiempo, Boos comenzó a llover al ex campeón del Super Bowl en el MetLife Stadium.

«Creo que hay altibajos, siempre hay momentos difíciles», el eternamente optimista Wilson dijo a los periodistas después de la semana 3. «Tienes que tener una piel gruesa, debes poder saber quién eres y el jugador que eres, saber de lo que eres capaz. He podido demostrar que a lo largo de mi carrera y obviamente la semana pasada y todo lo demás también».

Desafortunadamente para Wilson, es posible que no tenga otra oportunidad de salvar su trabajo inicial en Nueva York. Pat Leonard, del New York Daily News, escribió Un artículo completo insta a los Gigantes a Bench Wilson el 22 de septiembre, publicándolo unas horas antes de los comentarios de Daboll.

Más importante aún, la base de fanáticos y el cuerpo técnico también pueden haberlo vuelto contra él. No está claro si Wilson solicitaría un intercambio si los Gigantes eligen pasar de él como su titular.

Jets no compromisos al comenzar Justin Fields en la semana 4

Los campos tampoco pueden comenzar en la semana 4, sino por diferentes razones. El quarterback dual de amenaza perdió la Semana 3 debido a una conmoción cerebral y al entrenador en jefe de los Jets Aaron Glenn no era comprometido con él haciendo un regreso mientras se dirige a los medios el 22 de septiembre.

«Bueno, hablaremos de eso hoy como personal», dijo Glenn a los periodistas. «Nos aseguraremos de que se nos ocurran la respuesta correcta para eso. Entonces, sé lo que estás tratando de preguntar, está bien, pero nos aseguraremos de que hablemos de eso como personal en primer lugar».

«Justin entró como nuestro titular y ha sido nuestro titular», agregaron los Jets HC más tarde. «Escuchar, Tyrod [Taylor] fue una copia de seguridad. Entonces, quiero asegurarme de saber exactamente dónde está Justin [in his recovery]. No quiero decir nada hasta que sepa que Justin está despejado ”.

Parece que Fields todavía se aferra a su concierto inicial, por ahora, asumiendo la salud. Sin embargo, ninguno de los antiguos calificadores de señales de los Steelers parece tener una correa larga.

Quizás Pittsburgh tomó la decisión correcta con Aaron Rodgers después de todo.