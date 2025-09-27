El ex All-Star de la NBA insta a Warriors a comerciar por $ 78 millones de guardia

El Guerreros de Golden State permanecer atascado en el limbo con Jonathan Kuminga. Las negociaciones en torno a su extensión continúan estancando, con Anthony Slater de ESPN El campamento delantero quiere una opción de jugador agregada a la oferta de $ 75.2 millones de Golden State. Hasta que eso se ordene, el equipo ha luchado para hacer otros movimientos.

Ahora, una ex estrella de la NBA ha intervenido con su propio consejo.

El mensaje de Jonathan Kuminga y su agente Aaron Turner a los Warriors esta semana: voltee la opción del equipo a una opción de jugador y Kuminga firmará el trato y la compra de la misión de obtener otro título de Steph Curry. GSW ha sido reacio a agregar una opción de reproductor en cualquier oferta. pic.twitter.com/v05drh2roi – Anthony Slater (@anthonyvslater) 16 de septiembre de 2025

Por qué Teague cree que Monk se ajusta a los Warriors

En Episodio reciente de su podcast Club 520ex guardia de la NBA Jeff Teague sugirió que los guerreros deberían apuntar Monje Malik en un comercio potencial.

«Malik Monk podría ser una adición de incendio a los Warriors … pero creo que están en un gran … Eso es lo que necesitan más que nada. Creo que sería una adición de fuego, porque necesitan una bujía como él. Ese es el tipo de jugador Jordan Poole justo allí». Dijo Teague.

Teague ve a Monk como un anotador que podría prosperar al lado de Stephen Curry y Jimmy Butlerjugando un papel similar a Jordan Poole Durante la carrera de campeonato 2022 de Golden State.

Por qué los guerreros han dudado

El concepto comercial ha sido flotado durante meses: Kuminga al Reyes de sacramento a cambio de monje y borrador de compensación. Pero según Sam AmickEl interés de los guerreros en el monje ha sido silenciado.

«Quedan varios obstáculos para un acuerdo, sobre todo el hecho de que el interés de los guerreros en el monje parece estar bastante silenciado», Amick informó. «Su contrato es el problema principal, ya que tiene una opción de jugador para la temporada 2027–28 por valor de $ 21.5 millones que no encajan con los planes de flexibilidad futuros de los Warriors. Existen preocupaciones sobre su ajuste sobre el equipo también. Si lo asumieron, las fuentes del equipo dijeron que es probable que sea el estado dorado que busque intercambiarlo.

Los guerreros y los reyes han reiniciado las conversaciones comerciales centradas en Jonathan Kuminga, pero el contrato de Malik Monk sigue siendo un retención, ya que los Warriors tienen cero interés en Monk y preferirían intercambiarlo en otro lugar, según @sam_amick «Quedan varios obstáculos para un acuerdo, sobre todo el … pic.twitter.com/dkimvgsqiz – nbacentral (@thedunkcentral) 25 de septiembre de 2025

Lo que Monk trae a la mesa

La producción de Monk la temporada pasada deja en claro por qué algunos, como Teague, lo ven como un ajuste. El joven de 27 años promedió 17.2 puntos, 5.6 asistencias y 3.8 rebotes por juego. Jugó ese papel mientras compartía el piso con estrellas de alto uso como DeMar DeRozan y Zach Lavine en Sacramento, mostrando que puede sobresalir sin dominar la pelota.

Teague incluso argumentó Monk podría prosperar más que Poole en el sistema de Golden State:

«Creo que si entrara en ese sistema con esos veteranos y esos jugadores que podrían moldearlo un poco más, probablemente será mejor que Jordan Poole, para ser honesto», dijo Teague. «No estoy diciendo que sea un mejor jugador. Jordan Poole tiene frío, pero Jordan Poole creció en ese sistema, por lo que descubrió cómo tener éxito en él».

¿Qué sigue para los Warriors?

Golden State tiene que decidir hasta dónde están dispuestos a ir con Kuminga. Teague cree que agregar a Monk les daría a los Warriors un anotador confiable para apoyar a Curry y Butler. Pero la oficina principal desconfía del contrato de Monk y si vale la pena sacrificar la flexibilidad a largo plazo.

La temporada se está acercando y los Warriors no tienen tiempo ilimitado. El enfrentamiento de extensión de Kuminga y los rumores comerciales de Monk permanecen sin resolver. Ya sea que Golden State sea paciente o hace un movimiento audaz, el reloj está marcando.