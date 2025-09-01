





Rudy Giuliani se está recuperando de una vértebra fracturada y otras lesiones después de un accidente automovilístico en New Hampshire en el que era un pasajero, portavoz de la primera Ciudad de Nueva York El alcalde dijo el domingo. Giuliani estaba siendo conducido en un Ford Bronco alquilado por su portavoz Ted Goodman cuando su vehículo fue golpeado por detrás por un Honda HR-V conducido por una mujer de 19 años el sábado por la noche, dijo en un comunicado la policía estatal de New Hampshire en un comunicado.

Los soldados presenciaron el accidente, lo que hizo que ambos vehículos llegaran a la mediana de la carretera y los dejaron «muy dañados», dijo la policía estatal. Goodman y el joven de 19 años sufrieron «lesiones no potenciales de vida» y fueron llevados a los hospitales para recibir tratamiento, agregó la agencia. La policía estatal dijo que están investigando el accidente y que no se han presentado cargos. Giuliani, de 81 años, fue llevado a un centro de trauma cercano y estaba siendo tratado por una vértebra torácica fracturada, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo izquierdo y la parte inferior de la pierna, según un comunicado publicado en X por Michael Ragusa, la cabeza de seguridad de Giuliani. Giuliani «sufrió lesiones pero está de buen humor y se recupera tremendamente», dijo Ragusa, y agregó: «Este no fue un ataque dirigido».

Antes del accidente, Giuliani había sido «marcado por una mujer que fue víctima de un incidente de violencia doméstica» y contactó a la asistencia policial en su nombre, dijo Ragusa. Después de que llegó la policía, Giuliani continuó en su camino y su vehículo fue golpeado poco después de llegar a la carretera en un accidente que estaba «completamente no relacionado» para el Incidente de violencia domésticaRagusa le dijo a The Associated Press en una declaración enviada por correo electrónico. La policía estatal dijo que los soldados estaban investigando un informe de violencia doméstica en la carretera interestatal 93 en dirección sur poco antes de las 10 pm y observaron el accidente, que ocurrió en los carriles hacia el norte.

Los soldados y el personal de incendios se cruzaron rápidamente para proporcionar ayuda. La Policía del Estado de New Hampshire declinó comentar si Giuliani había contactado a la agencia con respecto a la cuenta de un incidente de violencia doméstica. Goodman no respondió a las solicitudes de comentarios y el equipo de Giuliani no proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias que rodean el accidente. «Gracias a todas las personas que se han comunicado desde que aprendieron las noticias sobre mi padre», escribió Andrew Giuliani, hijo de Rudy Giuliani, en la publicación sobre X. «Tus oraciones significan el mundo».

El choque sigue algunos años rocosos para el tiempo Presidencial republicano El candidato, quien fue denominado «alcalde de Estados Unidos» a la luz de su liderazgo en Nueva York después de los ataques del 11 de septiembre en 2001. Giuliani más tarde se convirtió en el abogado personal del presidente Donald Trump por un tiempo y un defensor vocal de las acusaciones de fraude de Trump en las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden. Trump y sus patrocinadores perdieron docenas de demandas reclamando fraude, y numerosos recuentos, revisiones y auditorías de los resultados electorales no presentaron signos de irregularidades o errores significativos.

Dos ex trabajadores de elecciones de Georgia luego ganaron una sentencia de difamación de $ 148 millones contra Giuliani. Mientras buscaban recolectar la sentencia, el ex fiscal federal fue encontrado en desacato al tribunal y enfrentó un juicio este invierno sobre la propiedad de algunos de sus activos. Finalmente llegó a un acuerdo que le permitió mantener sus hogares y varias pertenencias, incluido el preciado Anillos de la Serie Mundiala cambio de una compensación no especificada y una promesa de dejar de hablar enfermo de los trabajadores exelectivos.

