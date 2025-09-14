El ex alcalde de Bandung viral, Yana Mulyana, aparentemente estaba libre de libertad condicional desde junio de 2025

Bandung, Viva – Ex alcalde de Bandung, Yana MulyanaResulta que ha respirado aire libre desde hace tres meses a través de un programa de libertad condicional (PB). Esto fue justificado directamente por el jefe de la Oficina Regional (Kakanwil) de la Dirección General de Correcciones (Ditjenpas) de West Java, Kusnali.

«Así es, la persona en cuestión fue Free PB hace tres meses», dijo Kusnali cuando se confirmó, la noche del domingo (14/09/2025).

Kusnali explicó que la libertad condicional de Yana se basó en el decreto del ministro de inmigración y número penitenciario PAS-840.PK.05.03 de 2025 que se publicó el 27 de mayo de 2025.

El KPK presenta al alcalde de Bandung, Yana Mulyana, y cinco sospechosos de corrupción Foto : Antara / Fiananda Sjofjan Rassat

«Yana Mulyana bin Soeepardjo recibió oficialmente una libertad condicional el 14 de junio de 2025. El período de libertad condicional por la libertad está programado para finalizar el 17 de octubre de 2027», dijo.

Después de regresar a la comunidad, la cifra de Yana inmediatamente se convirtió en una preocupación. Un video que lo muestra circulando en las redes sociales. En la carga de la cabeza de Bandung City BPBD, Didi Ruswandi, Yana parecía estar presente con una serie de antiguos jefes de subdistrito.

Yana estuvo previamente involucrada en un caso de corrupción en el proyecto Bandung Smart City. Se sometió a un período de detención en Sukamiskin Lapas, Bandung, después de ser sentenciado a 4 años de prisión y una multa de Rp200 millones en 3 meses de prisión. (Cepi Kurnia/t.