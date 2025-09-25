El ex agente de Leonardo DiCaprio dijo que su nombre era «demasiado étnico»

Si la historia hubiera ido de manera diferente, «Titanic» habría protagonizado a Lenny Williams.

En una aparición reciente en el «Nuevas alturas» podcast, Leonardo DiCaprio Un agente le dijo en su adolescencia que su nombre era «demasiado étnico», y sugirió que fuera con el nombre artístico Lenny Williams.

«Finalmente obtuve un agente. Dijeron: ‘Tu nombre es demasiado étnico'», recordó DiCaprio. “Voy, ‘¿Qué quieres decir? Es Leonardo DiCaprio?’ Van, ‘No, también étnico.

Continuó: «Dije: ‘¿Qué es Lenny?’ Tenía 12.13. «Tomamos tu segundo nombre y lo hicimos ahora.

La estrella de «Wolf of Wall Street» agregó que cuando le mostró a su padre su tiro en la cabeza impreso con el nuevo nombre, «lo arrancó y dijo:» Sobre mi cadáver «.»

Benicio del Toroquien apareció en la entrevista junto a DiCaprio, también hizo que un agente lo empujara para cambiar su nombre. Él compartió: «Me dijeron lo mismo. ‘Eres Benny Del'».

DiCaprio y Del Toro co-estrella en Paul Thomas AndersonEl próximo thriller «Una batalla tras otra«, Que golpea los cines el 26 de septiembre. La película está protagonizada por DiCaprio como Bob, un revolucionario quemado que debe asociarse con sus antiguos conspiradores para rescatar a su hija de un viejo enemigo.

Variedad El crítico de cine Owen Gleiberman estaba interesado en la película. Él escribió en su reseña«‘One Battle After Otro’ es una película que aprovecha la urgencia feroz de ahora; te da un escalofrío que también es una llamada de atención. Sin embargo, cuando escuchas la película descrita, puede sonar bastante agresivo en su tópica distópica, como una bomba, a sabiendas sobre el thriller-satire de dónde estamos hoy y hacia dónde podríamos dirigirnos».