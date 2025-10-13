El ex abogado global de Paramount, Todd L. Calvin, se une a The Kelley Firm

El ex abogado de Paramount Global, Todd L. Calvin, se ha unido a la práctica legal boutique La firma Kelley. Calvin tendrá su sede en la nueva oficina de la firma en Beverly Hills.

Calvin se desempeñó recientemente como vicepresidente senior de asuntos comerciales y legales de Paramount Global, donde fue responsable de negociar y redactar acuerdos destacados para el desarrollo y producción de contenido original con guión de acción en vivo distribuido en las plataformas lineales y de transmisión de Paramount, incluidas Nickelodeon, TV Land, Paramount+ y plataformas de terceros como Netflix y Hulu. Su amplia experiencia también incluye acuerdos de producción legal y relacionados con la música, incluidos contratos de grabación, acuerdos con compositores, licencias de sincronización, acuerdos de publicación, giras y conciertos.

«En el panorama de los medios y el entretenimiento en constante evolución, las firmas de abogados deben adaptarse y satisfacer las necesidades de los clientes de manera rápida y eficiente», dijo el lunes el fundador y miembro gerente de la firma, O’Brien Kelley, en un comunicado. «A medida que la firma continúa creciendo, nos dedicamos a ofrecer a los clientes un equipo con una amplia gama de experiencia en múltiples facetas de la industria del entretenimiento. La base multicapa de Todd en derecho del entretenimiento y la música lo convierte en una valiosa incorporación».

Calvin dijo: «Es un verdadero honor para mí unirme a The Kelley Firm y trabajar junto a O’Brien y su destacado equipo. La firma se ha ganado una reputación estelar por sus acuerdos sofisticados y un profundo conocimiento tanto del lado comercial como del lado creativo del entretenimiento. Es una oportunidad emocionante para colaborar con colegas que comparten mi compromiso de apoyar a los narradores y a los profesionales de la industria que dan vida a su trabajo».

Al comienzo de la carrera de Calvin, su pasión por la música lo llevó a la Ópera de San Francisco, donde supervisó el departamento de ensayo. Actualmente se desempeña como presidente emérito de la junta directiva de la Liga de Ópera de Los Ángeles.

Calvin se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco (anteriormente UC Hastings) y de la Universidad de California en Davis (licenciatura en Ciencias Políticas). Está admitido en el Colegio de Abogados del Estado de California.