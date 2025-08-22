El ex 6Moy apuntó como objetivo de agencia libre por el escritor de los Cavaliers

El Cleveland Cavaliers Todavía tengo dos puntos de lista abiertos. Koby Altman debe llenar uno de ellos antes del inicio de la nueva temporada de la NBA. Es probable que salga del puesto 15 abierto en la nueva temporada.

Con el mercado de la agencia libre que se seca lentamente, Altman puede querer moverse rápidamente. Necesita asegurar uno de los pocos talentos veteranos confiables que quedan en el mercado. Tommy Wild de «Cavaliers on Si» cree que Malcolm Brogdon Probablemente sería el mejor ajuste del grupo actual de agencias libres.

Brogdon ha luchado con lesiones a lo largo de su carrera. Sin embargo, si Kenny Atkinson pudiera manejar su tiempo de juego y al mismo tiempo colocarlo en posiciones para tener éxito, Brogdon podría emerger como un contribuyente clave para los Cavaliers.

El Boston Celtics Hizo algo similar con Brogdon durante la temporada 2022-23, donde fue coronado como el sexto hombre del año de la NBA.

Los caballeros podrían mirar hacia Gary Payton II

Otra posible adición de agente libre potencial podría ser Gary Payton II. El ala veterana es actualmente un agente libre sin restricciones. Esto viene a pesar de su interés en extender su estadía con el Guerreros de Golden State.

Svytoslav Rovenchuk de «King James Gospel» de Fangsided Cree que hay una opción sólida para completar la lista de 14 hombres de los Cavaliers. La captura es si puede ser convencido de abandonar el Área de la Bahía.

«Los Cavaliers podrían beneficiarse de tener otra póliza de seguro en la posición de guardia. Hay problemas de lesiones tanto con Darius Garland como con Lonzo Ball», escribió Rovenchuk. «Si bien Payton puede no aportar el mismo tipo de valor en la pelota que alguien como Malcolm Brogdon podría, todavía hay mucho que amar sobre su conjunto de habilidades … cuanto más largo se encuentra disponible en la agencia libre, más probable es que el guardia veterano esté dispuesto a responder a la llamada».

Payton probablemente esperará para ver si los Warriors tienen la intención de traerlo de regreso este verano. Sin embargo, debe ser paciente, ya que la franquicia todavía está encerrada en un punto muerto contractual con Jonathan Kuminga. Solo una vez que esa situación llegue a una conclusión, ¿puede obtener cierta claridad sobre el resto de la franquicia?

Cavaliers sin prisa por agregar 14º hombre

De acuerdo a Chris Fedor de Cleveland.comLos Cavaliers no tendrán prisa por agregar un hombre 14 a la lista.

«Creo que los Cavs no tienen prisa con este tipo de situación», dijo Fedor a través del «podcast de vino y oro». «Creo que entienden la composición de esta lista, y entienden que Guy 14 realmente no será un miembro consecuente de los Cavs».

Las reglas de la NBA dictan que una lista debe tener al menos 14 jugadores bajo contrato al comienzo de la temporada. Como tal, se debe tomar una decisión sobre quién será ese 14º jugador en las próximas semanas. Brogdon es ciertamente entre los que tienen más sentido.

Sin embargo, Altman probablemente hará su diligencia debida en múltiples objetivos potenciales, especialmente con el campamento de entrenamiento en el horizonte.