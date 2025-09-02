El ex 49ers WR deja San Francisco sin contrato después de la visita del agente libre

El San Francisco 49ers se sabe que tienen interés en traer de vuelta a Kendrick Bourne, y el sentimiento puede ser mutuo. Pero el interés solo llega tan lejos.

Después de visitar San Francisco el lunes, el receptor de agentes libres dejó el Área de la Bahía sin marcar a casa un acuerdo con su antiguo equipo.

Y así, está en el siguiente para Bourne, quien el martes estaba programado para reunirse con el Comandantes de Washingtonpor Ian Rapoport de NFL Network.

Bourne pasó sus primeras cuatro temporadas de la NFL con San Francisco (2017-20), apareciendo en 58 juegos con 13 aperturas. Tuvo 137 atrapadas para 1,769 yardas y 11 touchdowns con un uniforme de los 49ers.

¿Están los 49ers interesados ​​en Kendrick Bourne?

Los 49ers estaban lo suficientemente interesados ​​en Bourne, de 30 años, para traerlo a visitar. Pero eso no garantiza nada.

El veterano veterano viene con preguntas sobre su salud. Bourne se perdió la mayor parte de Patriotas Campamento de entrenamiento Después de herir su pie el 1 de agosto. Mientras Bourne hizo la lista inicial de 53 hombres, Nueva Inglaterra lo liberó sorprendentemente un día después.

Tom Pelissero de NFL Network proporcionó más contexto sobre esa decisión, revelando Bourne había solicitado su propio lanzamiento.

«Después de perderse la mayor parte del campamento con una lesión en el pie, Bourne está sano y quería un nuevo comienzo. Ahora, lo consigue y puede encontrar un nuevo hogar», escribió Pelissero en X (anteriormente Twitter).

Bourne también se perdió parte de la temporada 2024 después de desgarrar su LCA en octubre de 2023. En 12 juegos, Bourne tuvo 28 atrapadas para 305 yardas y un touchdown.

Al entrar en su quinta temporada en Nueva Inglaterra, Bourne parecía ser una valiosa presencia veterana junto con Stefon Diggs, Kayshon Boutte y DeMario Douglas.

¿Kendrick Bourne está firmando con los comandantes?

Bourne aún no ha encontrado un nuevo hogar, pero los comandantes ciertamente tienen una pista interna para firmarlo. Bourne publicó el martes de Instagram Después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Washington Dulles.

El cuerpo receptor de los comandantes está dirigido por Terry McLaur, Noé Brown y Deebo SamuelEl compañero de equipo de Bourne durante varias temporadas con los 49ers.

En particular, el gerente general de los comandantes, Adam Peters, también estuvo con ellos en San Francisco.

¿Podría ese factor en un trato? Cualquiera sea el caso, Rapoport sugirió que El campamento de Bourne ya ha hecho mucho trabajo en un contrato propuesto.

«El agente libre WR Kendrick Bourne está visitando a los 49ers el lunes y los comandantes el martes», escribió Rapoport en X, citando una fuente. «El marco de un acuerdo está en su lugar para ambos, por si acaso».

Los comandantes inician la temporada el domingo contra el Gigantes de Nueva YorkPor lo tanto, un acuerdo deberá unirse rápidamente para que Bourne esté disponible.

Para su carrera, Bourne tiene 292 atrapadas para 3,714 yardas y 22 touchdowns.