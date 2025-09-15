El estudio establece el récord de Emmy para la mayoría de las victorias en la primera temporada

Al horario estelar Emmys ceremonia, Apple TV+‘s «El estudio«Ganó su undécimo premio, rompiendo el récord de todos los tiempos para la mayoría de las victorias para una serie de comedia de primer año en Historia.

«The Bear» de FX estableció el récord en 2023, cuando se llevó a casa 10 trofeos en el 75 ° Emmys, incluidas series de comedia sobresalientes y tres premios de actuación.

En la ceremonia principal del domingo, «The Studio» ganó dos premios por Seth Rogen, actor de comedia principal y dirigiendo el episodio «The Oner», este último que compartió con Evan Goldberg. Fue la victoria por dirección que rompió el récord de primer año y empató el récord de todos los tiempos para cualquier comedia.

«The Studio» surgió durante la noche 1 de la ceremonia de artes creativas, ganando nueve premios, incluyendo actor invitado en una serie de comedia para Bryan Cranston junto con numerosas categorías de artesanía y técnicos. Muchos de los ganadores del programa usaron sus discursos para agradecer a Sal Saperstein, el ejecutivo de estudio ficticio interpretado por Ike Barinholtz, quien fue agradecido en el hilarante episodio de Globes de Oro. Otras victorias notables incluyeron el casting para una serie de comedia, cinematografía, supervisión musical, edición de sonido y mezcla de sonido.

Con 23 nominaciones al Emmy «The Studio» destrozó el récord de la mayoría de las comedias de primer año, superando el punto de referencia de 20 nom establecido por «Ted Lasso» en 2021, y empatando el récord de la serie de comedia más nominada, junto a «The Bear» que rompió el récord de su segunda temporada en 2024.

Es un año banner para Apple, que obtuvo la mayoría de las nominaciones en la historia de la red, además de tener la serie más nominada del año: es el drama psicológico «Severance», que anotó seis premios en la noche 1 de la ceremonia de artes creativas.