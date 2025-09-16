El estudio encuentra caída del ojo que corrige la visión sin gafas o cirugía







Un estudio ha revelado que una sola gota de un medicamento ocular especial puede corregir la visión sin la necesidad de anteojos o cirugía.

El equipo de investigación del Centro de Investigación de la Presbicia de Buenos Aires en Argentina Presentó estos hallazgos en la Conferencia de la Sociedad Europea de Cataratas y Cirujanos Refactivos celebrada en Copenhague, Dinamarca, a principios de este mes.

Las gotas especiales de los ojos contienen pilocarpina y diclofenaco. La pilocarpina construye la pupila y reduce los músculos que controlan la forma de la lente, lo que permite que la lente se concentre mejor, mientras que el diclofenaco evita la inflamación, el dolor y el sangrado.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente