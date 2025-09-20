El estudio de terror de Tailandia Fearfolks presenta la primera pizarra en Busan Market

Studio de terror con sede en Bangkok Fearfolk está haciendo su debut en el mercado en el mercado de contenidos y cine asiáticos de Busan (ACFM) con una lista de tres títulos de terror y thriller programados para los lanzamientos de 2026 y 2027.

La alineación inaugural de la compañía incluye «Cher», una historia de terror de venganza sobrenatural; «Mutelu», un cuento de terror centrado en los rituales de compartir la fortuna; y «Rinrada», un thriller adolescente cibernético.

«Cher» está protagonizada por Arak Amornsupasiri («The Stone», «In Youth We Trust») y está dirigida por Songsak Mongkolthong («Mercury Man», «The Noborn»). La película presenta un recuento moderno de horror del antiguo folklore tailandés inspirado en la leyenda de las ninfas del bosque llamado Nang Mai.

«Mutelu» marca una partida de género para el ganador del Premio Internacional del Emmy, Chutimon Chuengecaroensukying («Hambre», «Bad Genius») y el director Yanyong Kuruaungkoul («Listo Set Love», «App War», «Mother Gamer»). La película se centra en Bua, interpretada por Chutimon, que nace en la desgracia, descubre un misterioso amuleto que le permite «pedir prestada» la buena fortuna de los demás y desata los espíritus malévolos que amenazan todo lo que ella aprecia.

«Rinrada» es un cuento de terror de venganza protagonizado por la actriz trans de la vida real Yoshi Rinrada Thurapan y el actor infantil Nutthatcha Jessica Padovanis («Death Whisperer», «Taklee Genesis»). La historia sigue a un influencer que se reencarna durante 28 días y regresa para perseguir a los matones que la llevaron a suicidio.

Fearfolks fue fundada por el ex ejecutivo de Night Edge Hans Audric Estialbo y el CEO y director de operaciones de Benetone Film Group, Rachvin Narula y Kultthep Narula. La compañía tiene como objetivo crear una cadena de valor de IP de terror expansiva que abarca el desarrollo creativo, el financiamiento, la producción y la distribución. Los lanzamientos iniciales de Fearfolks incluyen «Shelby Oaks» de Neon, «Good Boy» y «The Toxic Avenger». La compañía planea abrir una oficina de distribución india para fin de año.

«Fearfolks es un lugar: una comunidad de aficionados a los terror: personas que abrazan a los oscuros, aman los fantasmas y las emociones, y lujosas en la experiencia de asustarse juntos», dijo Estialbo. «Fearfolks es su sede para todas sus necesidades de horror. Al mismo tiempo, Fearfolks sirve como voz para la nueva generación de terror: aquellos que tienen algo que decir, historias para compartir y audiencia para asustarse».

Rachvin Narula agregó: «El panorama del cine independiente está evolucionando, y los cineastas necesitan un socio que comprenda tanto la integridad creativa como las realidades del mercado. Nuestro objetivo es tener una narración creativa en el corazón de la compañía, con un puente hacia el alcance estratégico global desde el principio, asegurando que el proyecto de un cineasta esté posicionado para el éxito».

Kultthep Narula señaló: «Con Fearfolks, un grupo de terror único en Asia, Bentone Film Group crea un ecosistema revolucionario que fomenta el crecimiento en la industria, desde la producción y el financiamiento hasta la distribución global y la gestión de la propiedad intelectual».

Fearfolks participa como parte de la delegación tailandesa en ACFM.