El estudio de ‘Star Wars’ luchó por tono

Ron Howard abrió a la buitre con más detalle que nunca antes de asumir el cargo de director del «Star WarsLa «película de precuela» solo «después de Lucasfilm y los directores originales, Phil Lord y Chris Miller, tenían diferencias creativas. Howard dijo que todo se redujo al tono de la película. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, le pidió a una reunión de almuerzo, donde se unieron el co-» solitario «Jonathan Kasdan.

«Básicamente dijeron: ‘Hemos llegado a un callejón sintino creativo con Lord y Miller. ¿Alguna vez considerarías entrar?'», Recordó Howard. «Miré algunas imágenes editadas, y vi lo que les estaba molestando. Había un estudio al que le gustaba el guión como era y querían una película de ‘Star Wars’, pero había una desconexión temprano en Tonally, y no estaban convencidos de que lo que Phil y Chris estaban funcionando funcionaban de manera efectiva».

«No pude juzgar eso porque no vi lo suficiente para saber. Pero estaban seguros», continuó Howard. «Una vez que dije:» Está bien, creo que puedo hacer este guión, y creo que entiendo lo que quieres de este guión «, dijeron,» queremos volver a ejecutar mucho «. Miré toda la película y luego señalé que eran geniales.

Howard incluso tuvo la oportunidad de consultar con el creador de «Star Wars» George Lucas, quien no participó en el desarrollo o la filmación de «Solo». Antes de que Howard se comprometiera a asumir el cargo de director «en solitario», recibió consejos de Lucas. El creador le dijo: «Simplemente no lo olvides, es para niños de 12 años».

«Solo«Se suponía que lanzaría un nuevo sector de narración de cuentos para» Star Wars «con iteraciones jóvenes de Han Solo (Alden Ehrenreich) y Lando Calrissian (Donald Glover) que se introdujeron y se introdujo para secuelas y spin -offs. La película de 2018 también reveló que Darth Maul de» The Phantom Senace «todavía estaba viva. mundial.

Durante una aparición en el Podcast «Feliz Sad Sad Confused» En 2019, Howard calificó la respuesta a la película «decepcionante». Él dijo: «Ganó mucho dinero, simplemente no estuvo a la altura de las expectativas. Até ansioso por ayudar, sentí que podía y me encantó. Normalmente lleva tres años, trabajé ocho meses y tuve una experiencia. Me siento muy bien con la forma en que resultó. Me encantó la forma en que jugó a las audiencias, que presencié. Todo eso me siento bien».

Howard citó Nostalgia tiene una razón por la que «solo» podría haber bombardeado en la taquilla. «Tal vez es la idea de que es demasiado nostálgico», dijo. «Que regresar y volver a visitar una historia de origen para un personaje querido puede no ser lo que los fanáticos estaban buscando».

Dirigirse a Sitio web de Vulture para leer la entrevista de Howard en su totalidad.