El estudiante de 19 años muere por suicidio en Hyderabad después de ser presuntamente acosado







Un estudiante de ingeniería de 19 años supuestamente murió por suicidio en Hyderabad Después de ser «acosado» por una disputa financiera, la agencia de noticias PTI informó el lunes, citando a la policía. El cuerpo del nativo de Adilabad fue encontrado desde su habitación en un albergue privado en Narapally el domingo por la noche. Según la policía, no era un caso de trapo.

Un grupo de amigos fue a la fiesta en un bar, donde una discusión sobre división del proyecto de ley condujo a un altercado, según una investigación preliminar.

El estudiante también fue supuestamente asaltado Por algunos jóvenes locales, PTI informó.

En un supuesto video, grabado antes de dar el paso extremo, la víctima dijo que algunas personas exigieron dinero y lo insultaron. También afirmó que lo amenazaron y lo agredieron, informó PTI.

El estudiante dijo además que lo llevaron a un bar y que se vieron obligados a consumir alcohol y altar la factura de Rs 10,000.

Basado en una queja del padre del estudiante, se registró un caso de incrustación de suicidio y extorsión bajo el Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) así como la Ley de casta programada (SC)/Tribu Programada (ST) (prevención de atrocidades). Se realiza más investigación.

El maestro de 29 años termina con la vida sobre el acoso por dos colegas en Telangana

Un maestro de 29 años en una escuela privada supuestamente murió por suicidio en su casa aquí después de ser «acosado» por dos colegas varones, informó PTI, citando a la policía.

El incidente ocurrió el 19 de septiembre después de lo cual el esposo de la mujer presentó una queja en la estación de policía de Adibatla, alegando que dos maestros en su escuela estaban «acosando y comportándose indecentemente» hacia ella, por lo que ella dio el paso extremo.

El víctima Era profesor de ciencias y provenía de Assam.

Su esposo, que estaba en Assam por negocios, fue informado sobre su muerte por la policía.

En una queja presentada el 20 de septiembre, el esposo de la mujer declaró que él y su esposa, que tenían un matrimonio amoroso hace ocho años, se mudaron a Hyderabad desde Assam.

El demandante acusó además a dos de sus colegas masculinos de acosarla durante los últimos seis meses y que previamente los había enfrentado sobre el tema por teléfono. Sin embargo, alegó que el acoso se intensificó después de que se fue a Assam el 15 de septiembre, lo que finalmente llevó a su esposa a quitarse la vida, dijo la policía.

Según la queja del esposo, se registró un caso de incrustación de suicidio contra los dos maestros y fueron detenidos, dijo la policía. Se realiza más investigación.

(Con entradas PTI)





