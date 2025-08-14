El estreno de la temporada 4 de ‘Alcalde de Kingstown’ establece la fecha de lanzamiento de octubre

«Alcalde de Kingstown«Volverá a Paramount+ para su cuarta temporada el 26 de octubre.

La noticia vino junto a nuevas fotos de la temporada, que se muestran Jeremy RennerMike McLusky, al nuevo miembro del reparto, Edie Falco, quien interpreta al nuevo director de la prisión Anchor Bay, por primera vez.

En la temporada 4, «el control de Mike sobre Kingstown se ve amenazado a medida que los nuevos jugadores compiten para llenar la aspiradora de poder que queda en la estela de los rusos, lo que lo lleva a enfrentar la guerra de pandillas resultante y evitar que tragaran la ciudad», dice la logline oficial. Continúa: «Mientras tanto, con aquellos que ama en más peligro que nunca, Mike debe lidiar con un nuevo guardián testarudo para proteger el suyo mientras lidia con demonios de su pasado».

